Разработчики мессенджера WhatsApp упростили создание групповых видеозвонков на iOS. Раньше пользователям нужно было начать беседу в формате один на один, и только после этого открывалась возможность приглашать других участников. Теперь запустить видеочат на несколько человек можно за пару нажатий.

Разработчики мессенджера WhatsApp упростили создание групповых видеозвонков на iOS. Раньше пользователям нужно было начать беседу в формате один на один, и только после этого открывалась возможность приглашать других участников. Теперь запустить видеочат на несколько человек можно за пару нажатий.Открыв вкладку "Звонки" (Calls), пользователи могут нажать на новую иконку в верхнем правом углу, указать контакты, которым нужно позвонить, и выбрать способ связи — голосовой или видеочат. Однако в диалоге по-прежнему могут участвовать не более 4-х человек одновременно, пишет TechCrunch.Владельцам "айфонов" новая версия WhatsApp уже доступна. В приложении для Android видеозвонки будут улучшены "скоро", пообещали разработчики.Функция групповых видеовызовов в WhatsApp была реализована сравнительно недавно — в июле этого года. Как и чаты, и обычные звонки, групповое видеообщение в мессенджере защищено сквозным шифрованием. Технология оптимизирована для уверенной работы в сетях с разным качеством связи, говорят разработчики.∎Бесплатное приложение создает стикеры для WhatsApp из фотографий читайте такжеГрупповые видеозвонки давно есть в Skype — там одновременно могут общаться до 24-х пользователей. В FaceTime, начиная с октября, лимит был увеличен с двух до 32-х участников. В Facebook Messenger ограничение еще мягче: до 50 человек.