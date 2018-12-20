Сергей Лазарев души не чает в сыне Никите. Певец не может
поверить, что его отпрыск так быстро растет.
Сергей Лазарев души не чает в сыне Никите. Певец не может
поверить, что его отпрыск так быстро растет.
Сергей опубликовал в личном микроблоге видеозапись с
детского утренника. В кадре его наследник весело отплясывает у елки в компании
сверстников.
Ниже артист написал, что чуть не разрыдался, наблюдая за
выступлением сына. Артист отметил, что хочет пересматривать эту запись
бесконечно. Также Лазарев вступился за Никиту, заранее послав злопыхателей подальше.
"🌲Новогодний
Утренник в садике у Никиты... скажу Вам честно, я сидел с мокрыми глазами , не
мог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел... как он выступал, как
готовился!! Как он старался! Честно, это такое счастье!! Делюсь с вами самым
сокровенным, поэтому все, кто хочет излить желчь или пустить неуместные
комментарии– не надо... идите лесом... Я на это видео могу смотреть часами...
Безграничная любовь..." (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) , – писали интернет-обыватели.
Напомним, 23 декабря 2016 года признался, что в 2014-м
у него родился сын Никита. Сей радостный факт артист скрывал по нескольким
причинам. Главная – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте.
Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что наследника родила
суррогатная мать.