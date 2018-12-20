Сергей Лазарев души не чает в сыне Никите. Певец не может поверить, что его отпрыск так быстро растет.

Сергей Лазарев души не чает в сыне Никите. Певец не можетповерить, что его отпрыск так быстро растет.Сергей опубликовал в личном микроблоге видеозапись сдетского утренника. В кадре его наследник весело отплясывает у елки в компаниисверстников.Ниже артист написал, что чуть не разрыдался, наблюдая завыступлением сына. Артист отметил, что хочет пересматривать эту записьбесконечно. Также Лазарев вступился за Никиту, заранее послав злопыхателей подальше."🌲НовогоднийУтренник в садике у Никиты... скажу Вам честно, я сидел с мокрыми глазами , немог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел... как он выступал, какготовился!! Как он старался! Честно, это такое счастье!! Делюсь с вами самымсокровенным, поэтому все, кто хочет излить желчь или пустить неуместныекомментарии– не надо... идите лесом... Я на это видео могу смотреть часами...Безграничная любовь..." (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) , – писали интернет-обыватели.Напомним, 23 декабря 2016 года признался, что в 2014-му него родился сын Никита. Сей радостный факт артист скрывал по несколькимпричинам. Главная – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте.Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что наследника родиласуррогатная мать.