68 вопросов задали журналисты Владимиру Путину в ходе четырнадцатой большой пресс-конференции. Она привлекла внимание рекордного числа журналистов – 1702. Свои вопросы успели озвучить 53 человека. Мероприятие традиционно началось в полдень и продлилось 3 часа 44 минут. Сначала слово взял сам президент. Он отчитался об итогах года. Затем представители крупных федеральных СМИ, а также журналисты из регионов начали задавать свои вопросы

Владимир Путин начал пресс-конференцию с подведения итогов уходящего 2018 года. По его словам, за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7 процента. Промышленное производство росло более быстрыми темпами, за январь-октябрь текущего года – 2,9 процента, по итогам года прогнозируется 3 процента. Он отметил, что к сентябрю инвестиции в основной капитал составили 4,1 процента. После длительного перерыва был зафиксирован рост реальных располагаемых доходов населения, он составит половину процента. Президент подчеркнул, что реальный уровень зарплаты за первые 10 месяцев 2018 года увеличился на 7,4 процента. К концу года ожидается повышение на 7 процентов.Путин добавил, что сокращается безработица. Если в 2017 году она побила свой исторический минимум (5,2 процента), то в 2018 году будет еще ниже, 4,8 процента. Растет профицит торгового баланса: по итогам года ожидается 190 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что впервые Россия имеет профицит с 2011 года, страна выйдет на профицитный федеральный бюджет в районе 2,1 процента. Также примерно на 22 процента вырос фонд национального благосостояния.Путин сообщил, что продолжительность жизни российских граждан "чуть-чуть" увеличилась, поэтому в 2018 году она составит 72,9 года. По словам главы государства, год назад этот показатель был равен 72,7 года. Президент подчеркнул, что вместе с увеличением продолжительности жизни отмечен и рост страховой пенсии. В 2017 году ее средний размер составлял в 2017 году составлял 13 тысяч 677 рублей, а уже к концу нынешнего года он вырастет до 14 тысяч 163 рублей.О ядерной войнеВ мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями, при этом нарастает тенденция недооценки угрозы ядерной войны, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что с появлением нового оружия, Россия получила преимущество, но в целом это не более, чем сохранение паритета. Президент заверил, что власти знают, как обеспечить безопасность страны.Он добавил, что снижение порога контроля за вооружениями способно привести к глобальной ядерной катастрофе. Путин обратил внимание собравшихся журналистов, что опасность представляет и использование баллистических ракет в неядерном исполнении.Рассуждая об угрозе ядерной катастрофы, российский лидер выразил надежду, что человечеству хватит чувства самосохранения, и до крайностей не дойдет.Президент подчеркнул, что РФ вынуждена была ответить созданием новых систем оружия. Но он заметил, что в целом это преимущество – лишь просто элемент сдерживания.О выполнении национальных проектовВладимир Путин, говоря о выполнении национальных проектов, отметил, что невозможно добиться результатов без постановки целей и человеческого капитала.Он напомнил, что было создано 12 нацпроектов – в сфере науки, здравоохранения, образования. По его словам, они необходимы РФ, чтобы совершить "прыжок" в новый технологический уклад. Президент отметил, что на них заложено 20,8 трлн рублей. На развитие инфраструктуры заложено 6,5 триллиона рублей.О повышении НДСВладимир Путин рассчитывает, что повышение НДС в России станет разовым. Он подчеркнул, что, если налоги в каких-то регионах еще надо повысить, то это должно быть в порядке исключения и по согласованию с правительством.По его словам, изменение ставки НДС сейчас необходимо в том числе для снижения ненефтегазового дефицита бюджета. Глава государства добавил, что в начале 2019 года ожидается небольшой всплеск инфляции из-за повышения НДС. Однако он вскоре утихнет.Об инциденте в Керченском проливеПровокации Киева в Черном море рассчитаны на обострение ситуации в преддверии выборов, считает Путин. По словам главы государства, они идут во вред Украине.Президент отметил, что украинский лидер Петр Порошенко поднял свой рейтинг после этой провокации за счет интереса страны, однако, по мнению президента РФ, это плохой способ.Глава государства подчеркнул, что украинские власти послали своих военных в Керченский пролив, рассчитывая, что те погибнут, но, к счастью, этого не случилось. Путин напомнил, что сейчас идет уголовное разбирательство по этому делу, и уже после этого будет ясно, что делать.О ситуации на ДонбассеПрезидент считает, что решить политические вопросы в Донбассе при помощи силы не удастся. По его словам, Россия заинтересована в мире и продолжит поддерживать жителей Донбасса.При этом Путин отметил, что пока у власти на Украине "находятся русофобы, ненормальная ситуация между Россией и Украиной продолжится вне зависимости от того, кто в Кремле".Говоря о ситуации на Украине, российский лидер подчеркнул, что дело в отношении к людям, а не в персоналиях. При этом глава государства отметил, что несмотря на попытки Киева помешать, торговый оборот РФ и Украины растет.Об отношении к рэперам и ответственности в интернетеВладимир Путин объяснил свое отношение к современным рэперам и рэп-культуре в целом. "В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были, в том числе и Тимати. Ну а как же? Вот он весь расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный", – отметил Путин.Путин подчеркнул, что задержания и аресты рэперов не приведут ни к чему, а наоборот, способствуют обратному эффекту. Также он заявил, что пропаганда наркотиков, которая цветет в молодежной субкультуре в том числе за счет частого обращения к этой теме в творчестве современных музыкантов, может привести к деградации общества. Поэтому потакать этому нельзя, подытожил президент.О санкциях против РФСанкции Путин назвал политизированным русофобским подходом для сдерживания РФ. По мнению президента, нет никакой логики по введению против России санкций по делу Сергея Скрипаля. Он объяснил, что Скрипаль не погиб, однако против России ввели санкции, зато смерть журналиста Джамиля Хашукджи является установленным фактом, однако никаких санкций по этому поводу против кого-либо не последовало.О СирииВладимир Путин заявил, что не видит признаков вывода американских военнослужащих из Сирии. Однако он отметил, что это возможно. Он отметил, что американские войска много лет присутствуют в Афганистане. При это США регулярно заявляют, что выводят свой контингент из страны.При этом Путин заявил, что согласен с Дональдом Трампом в том, что по ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии были нанесены серьезные удары. Он отметил, что есть вероятность, что эти группировки просочатся в соседние регионы.О пенсионном законодательствеВладимир Путин заявил, что изменения в пенсионном законодательстве, которые произошли в 2018 году, являются правильной стратегией. Он подчеркнул, что заранее знал, что это решение будут критиковать и оно вызовет громкие обсуждения "и справа, и слева", однако изменения были неизбежны.Президент сообщил, что соотношение работающих к неработающим в последнее время изменилось. Он отметил, что через 5–7 лет в любом случае пришлось бы проводить реформы пенсионного законодательства, но уже без сохранения льгот. "Если бы не сложившиеся тенденции, я бы никогда не позволил это сделать", – заверил глава государства.О ситуации с долларом в РоссииВладимир Путин заявил, что объем расчетов России в долларах составляет около 69 процентов. По словам президента, это связано с экспортными контрактами по нефти.Он отметил, что роль рубля как резервной валюты немного увеличится, а запрета на хождения доллара в стране нет и не будет. Также президент отметил, что в России запретили табло с курсами валют на улицах из-за борьбы с нелегальными обменниками.О главных событиях годаПрезидент заявил, что в России самыми важными событиями в этом году стали выборы президента РФ и чемпионат мира по футболу 2018.Путин – о себеПрозвучали на пресс-конференции и вопросы, касающиеся лично Владимира Путина. К примеру у него спросили, когда он собирается жениться и на ком. Президент заявил, что рано или поздно женится, "как это и положено порядочному человеку".Также президент рассказал о своем здоровье. Эта тема всплыла после того, как его пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил в зале плакат с надписью "Как здоровье". Получившая право задать вопрос журналистка поинтересовалась, как себя чувствует глава государства.Путин заявил, что старается следить за состоянием своего здоровья. "Не дождетесь", – пошутил президент. Он заметил, что с его здоровьем все нормально благодаря занятиям спортом.Сообщил президент и о том, что планирует поехать в Карачаево-Черкесию, чтобы покататься на лыжах. "Мне бы очень хотелось это сделать", – сказал президент после того, как журналист из КЧР пригласила его в Архыз.