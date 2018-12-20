20.12.2018

2018-12-20 08:05:51

Из горящей квартиры в центре Москвы спасли ребенка

В квартире на 14 этаже одного из домов на улице Рогожский Вал в центре Москвы произошел пожар, передает . На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они спасли из охваченного пламенем жилья ребенка. Информации о пострадавших не поступало.