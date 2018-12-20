Слухи о том, что Влад Соколовский снова собрался жениться, появились после пару публикаций артиста, в которых он рекламировал ювелирный бренд, специализирующийся на обручальных кольцах, и признавался, что у него все в жизни хорошо. В итоге, певец решил прояснить ситуацию.

Слухи о том, что Влад Соколовский снова собрался жениться, появились после пару публикаций артиста, в которых он рекламировал ювелирный бренд, специализирующийся на обручальных кольцах, и признавался, что у него все в жизни хорошо. В итоге, певец решил прояснить ситуацию.Все точки над i решил расставить на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярный исполнитель опубликовал фотографию, на которой позирует со статуэткой белого медведя, чья голова увенчана красным колпаком."После моего поста про ювелирные украшения и следующего про положительное внутреннее состояние, многие решили, что я кому то делаю предложение🤦🏼‍♂ Ну камон...) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – начал свой пост Влад Соколовский.Далее артист пустился в рассуждения о тех людях, кто стал распускать слухи о его новой свадьбе. "Либо люди хотят знать о чем-то раньше меня самого, либо ваши фантазии после того, что про меня везде несут, уже бегут впереди паровоза)" – высказал мнение певец.Соколовский дал понять, что после расставания с женой, певицей пока не намерен снова связывать себя узами брака. "Никаких предложений в ближайшем будущем я пока делать не планирую. Но всем желаю настоящей любви и позитивного настроения, прям как на этой фотографии)" – завершил свой пост Влад Соколовский.Напомним, об изменах мужа, певца Влада Соколовского широкой общественности рассказала сама Рита Дакота. Как поняли откровения певицы ее поклонники, артист завязывал краткосрочные романы даже в тот момент, когда певица ждала от него ребенка. В интервью Рита уверяла., что не знала о неверности мужа, не замечала никаких "тревожных звоночков".Кстати, после расставания Влад Соколовский не страдал в одиночестве. Говорят, сейчас привлекательный голубоглазый артист встречается с инструктором по фитнесу Натальей Сульяновой, известной под псевдонимом Tasha Smith.