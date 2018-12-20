Известный певец Филипп Кирокоров привык к режиму жесткой экономии. Артист экономит на отдыхе – причем сберегает не деньги, а время.

Известный певец Филипп Кирокоров привык к режиму жесткой экономии. Артист экономит на отдыхе – причем сберегает не деньги, а время.Киркоров признался: ему постоянно кажется, что, если он уедет отдыхать, то пропустит что-то важное. Очень нелегко принять решение, когда стоишь перед выбором: съездить отдохнуть или записать новый альбом. А время течет так быстро!Филипп Бедросович всегда в таких случаях выбирает работу. Певец признается, что для радостей жизни в результате у него остается очень мало времени.Настоящей отдушиной для Кирокорова стали дети. Артист обязательно уделяет им время в январе и ценит каждую минуту, проведенную с ними дома. А летом певец берет ребят с собой на гастроли и старается проводить с ними как можно больше времени в перерыве между выступлениями, пишет Teleprogramma.pro.На днях Филипп побывал на премьере фильма "Елки. Последние". Гости не оценили яркого наряда певца, который явился в короне и разноцветных мехах. Так что расстроенный артист поехал за утешениями домой к Максиму Галкину. Певец пожаловался супругу Пугачевой, что его обманули с дресс-кодом, который был в приглашении обозначен как "спарклинг".Галкин пожалел и поддержал. А сам тем временем снимал разговор с Киркоровым на видео, которое потом и выложил в Instagram.