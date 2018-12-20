Ужасная история приключилась с австралийской телеведущей Николь Кристин. Она получила сильнейшее отравление плесенью, когда пыталась вывести ее из своей
съемной квартиры.
Ужасная история приключилась с австралийской телеведущей Николь Кристин. Она получила сильнейшее отравление плесенью, когда пыталась вывести ее из своей
съемной квартиры.
Сначала Кристин
обнаружила на своем теле волдыри. А вскоре заметила, что теряет ясность мыслей.
"Когнитивные
возможности у меня были, как у ребенка", – цитирует девушку Daily Mail. Ведущая
обратилась в больницу. Врачи провели исследование и констатировали, что работа мозга
Николь нарушена.
Также Кристин страдала от таких симптомов болезни как хроническая
усталость, серьезные проблем с зубами, постоянное выпадение волос и бактериальные
инфекции. Диагноз медиков был таков: синдром хронической воспалительной
реакции. Более того, врачи заверили девушку, что в данном случае ей очень
повезло, что она не стала инвалидом в коляске.
Вскоре на
телеведущую обрушился еще один удар – ее выселили из квартиры, поскольку
признали жилье непригодным для проживания из-за большого количества плесени. Кристин
пришлось выбросить все свое имущество, так как вещи были поражены грибком.
В настоящее
время ведущая живет в собственной машине, ночует в палатке или у друзей. Теперь
из-за подорванного здоровья она не может работать и пытается выжить на
социальное пособие. Чтобы не испугать окружающих своим видом, она носит парики
и закрытую одежду.
Ранее Николь Кристин была лицом австралийского музыкального шоу
Asylum TV. Прославилась она не только как музыкальный журналист, но и в
качестве незаурядной певицы.