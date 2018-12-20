Ужасная история приключилась с австралийской телеведущей Николь Кристин. Она получила сильнейшее отравление плесенью, когда пыталась вывести ее из своей съемной квартиры.

Ужасная история приключилась с австралийской телеведущей Николь Кристин. Она получила сильнейшее отравление плесенью, когда пыталась вывести ее из своейсъемной квартиры.Сначала Кристинобнаружила на своем теле волдыри. А вскоре заметила, что теряет ясность мыслей."Когнитивныевозможности у меня были, как у ребенка", – цитирует девушку Daily Mail. Ведущаяобратилась в больницу. Врачи провели исследование и констатировали, что работа мозгаНиколь нарушена.Также Кристин страдала от таких симптомов болезни как хроническаяусталость, серьезные проблем с зубами, постоянное выпадение волос и бактериальныеинфекции. Диагноз медиков был таков: синдром хронической воспалительнойреакции. Более того, врачи заверили девушку, что в данном случае ей оченьповезло, что она не стала инвалидом в коляске.Вскоре нателеведущую обрушился еще один удар – ее выселили из квартиры, посколькупризнали жилье непригодным для проживания из-за большого количества плесени. Кристинпришлось выбросить все свое имущество, так как вещи были поражены грибком.В настоящеевремя ведущая живет в собственной машине, ночует в палатке или у друзей. Теперьиз-за подорванного здоровья она не может работать и пытается выжить насоциальное пособие. Чтобы не испугать окружающих своим видом, она носит парикии закрытую одежду.Ранее Николь Кристин была лицом австралийского музыкального шоуAsylum TV. Прославилась она не только как музыкальный журналист, но и вкачестве незаурядной певицы.