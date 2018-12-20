В новом выпуске программы Здоровье на Первом канале Елена Малышева раскрыла секрет эффективного избавления от лишних килограммов перед праздниками. Она заверила, что за 12 дней можно существенно снизить вес, чтобы встретить Новый год постройневшей.

новом выпуске программы "Здоровье" на Первом канале Елена Малышева раскрыла секретэффективного избавления от лишних килограммов перед праздниками. Она заверила,что за 12 дней можно существенно снизить вес, чтобы встретить Новый годпостройневшей.Способ телеведущей безопасен для здоровья. Ачтобы скинуть как минимум пару килограммов к новогоднему торжеству, понадобитсягречка, кефир, рыба и шоколад.Малышева сообщила, что необходимо отказаться от вредныхпродуктов, а также устраивать разгрузочные дни, в течение которых потреблятьтолько 600 килокалорий в день. Жесткая мера – полностью отказаться от соли и допускать только однуложку растительного масла, сообщает . Однакомаленькие слабости допустимы – например, натуральный шоколад, который так любят дарить женщинам к Новомугоду.Примечательно, чтодаже один день без соли принесет организму неоценимую помощь. Это позволитвывести из организма до двух литров воды в сутки. Малышева рассказала, чторазгрузочные дни перед надо разделить на углеводные, белковые исмешанные.Так, в углеводный деньможно съесть 100 граммов шоколада. Для тех, кто не любит сладкое, в этот деньможно вместо лакомства съесть стакан гречки. Важно, что прием этой пищинеобходимо дробить на несколько раз. Лучше потерпеть сейчас, чем не влезть влюбимое платье в новогоднюю ночь!В белковый деньпонадобится 500 граммов рыбы. Отваренную или тушеную рубку нужно распределитьна весь день. В смешанный день можно пить однопроцентный кефир. А выпить егонужно аж два литра. В разгрузочные дни себя можно не ограничивать, разве что, вводе. не за горами, и нужно поспешить взять себя в руки. Приведя себяперед новогодними праздниками в порядок, вы сможете очаровать своим внешнимвидом любимого человека и быть королевой праздничной вечеринки.