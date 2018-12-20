В Москве пациентка впала в кому после пластической операции. Со слов родных, девушка хотела чуть-чуть подправить носик. Выяснилось, что один из докторов, проводивших операцию, оказался замешан в скандальном деле другой элитной клиники пластической хирургии Медланж.

В Москве пациентка впала в кому после пластической операции. Со слов родных, девушка хотела чуть-чуть подправить носик. Выяснилось, что один из докторов, проводивших операцию, оказался замешан в скандальном деле другой элитной клиники пластической хирургии "Медланж". О гибели троих ее пациенток телеканал "Россия" уже рассказывал.Мопс Стич признаваться в любви своим хозяйкам готов постоянно. В этой семье он появился в момент, когда Каролину выписали из больницы, как утешение для нее и мамы, поле того, как она услышала самые страшные слова: надежды никакой нет."Я не могла ни плакать, ни кричать. Я просто молила Бога вернуть мне моего ребенка", — рассказывает мама Каролины Марина Саргисян.Сама Каролина рассказывает, что все было как в кино — ресепшн, деньги за операцию, затем круглая лампа и склоняющиеся над ней фигуры врачей. Между этими событиями прошло 12 дней — их девушка провела в коме."Судьба мне давала знаки: я стояла в пробке час, я никак не могла добраться до клиники. Но я на эти знаки не обращала внимания. Благо я выжила", — признается пострадавшая Каролина Саргисян.Впервые в общении с журналистами Каролина согласилась снять солнцезащитные очки, чтобы продемонстрировать результат ринопластики. Вполне можно понять ужаснувшиеся правоохранительные структуры: ведь на операцию девушка ложилась с тонким носиком, а в нынешнем виде ее родственники нашли после, уже в коме."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России. Это оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее причинению тяжкого вреда здоровью, — поясняет адвокат семьи Саргисян Андрей Мишонов. – По статье предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы".Под стражу взяты директор клиники Гульнара Шах и хирург Геворг Степанян, проводивший операцию. Анестезиолога суд решил отправить под домашний арест. Совпадение или нет, но этого специалиста, как оказалось, взяли на работу из скандально известной клиники "Медланж", где в результате хирургических манипуляций скончались сразу три пациентки. Тогда клиника, разумеется, закрылась, дело ведет Следственный комитет. В этот раз до смерти пациентки не дошло.Судя по всему, дверь, за которой находится помещение, где располагалась клиника. Табличка снята, вход опечатан. Домофон не работает. Заведение явно прекратило свою деятельность.Хотя оборудование и вывезено, нона стене остался календарь с образцами неких имплантов. В каждом кабинете, по медицинским стандартам, — раковина и кран. Часть окон наглухо закрыты. Можно предположить, что здесь располагались палаты и операционные. Каролина старается все это забыть как кошмарный сон.