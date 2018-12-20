Бельгийский король пока не готов принять отставку премьера Шарля Мишеля, об этом сообщили в королевском дворце. Его Величество взял паузу для принятия решения.

Бельгийский король пока не готов принять отставку премьера Шарля Мишеля, об этом сообщили в королевском дворце. Его Величество взял паузу для принятия решения.Ранее Мишель заявил о своем намерении покинуть пост на фоне развала правящей коалиции и начала правительственного кризиса.Союз распался из-за разногласий по миграционному пакту ООН, который Мишель все-таки подписал в Маракеше, несмотря на сопротивление союзников по коалиции. Пакт подразумевает в том числе и повышение доступности путей регулярной миграции.Противники решения Мишеля подчеркнули, что в стране не было политического консенсуса по вопросу участия Бельгии в пакте ООН и своими действиями премьер поставил союзников по коалиции "вне правительства".