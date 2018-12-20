Футболист Дмитрий Тарасов отвез жену и пятимесячную дочь на Мальдивы. Звездное семейство отдыхает на роскошном курорте.

Футболист Дмитрий Тарасовотвез жену и пятимесячную дочь на Мальдивы. Звездное семейство отдыхает нароскошном курорте.В личном микроблоге Анастасия Костенко рассказала, что оченьпереживала, думала, что малышка не будет вести себя тихо в самолете, ведь отМосквы путь неблизкий – около девяти часов. Однако тревоги супруги футболистаоказались напрасными."Я нисколечко не сомневалась в том, что наша доченькаперенесет все идеально и не ошиблась 😍🙏🏻🥰 Милашка спала весь перелет, здесь хорошо спит, правдаднем ей очень жарко, но мы справляемся" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – рассказала Костенко в Instagram. Такжемолодая мама отметила, что для наследнице пришлось взять отдельный чемодан.Анастасия очень удивилась, когда узнала, что в отеле много ровесниковее дочери. "Многие в ее возрасте сидят на стульчиках для кормления, едят с рукродителей фрукты... Насчет самостоятельного сидения мы пока не рискуем, хотявстает во всю ❤", – сообщила жена футболиста фанатам.Ранее Костенко рассказала подписчикам,что ее наследница обожает плавать. Дмитрий Тарасов очень много времени проводитс дочерью в воде. Для того, чтобы пребывание на солнце для малышки былобезопасным, Анастасия закупила тонну солнцезащитного крема.