Футболист Дмитрий Тарасов
отвез жену и пятимесячную дочь на Мальдивы. Звездное семейство отдыхает на
роскошном курорте.
Футболист Дмитрий Тарасов
отвез жену и пятимесячную дочь на Мальдивы. Звездное семейство отдыхает на
роскошном курорте.
В личном микроблоге Анастасия Костенко рассказала, что очень
переживала, думала, что малышка не будет вести себя тихо в самолете, ведь от
Москвы путь неблизкий – около девяти часов. Однако тревоги супруги футболиста
оказались напрасными.
"Я нисколечко не сомневалась в том, что наша доченька
перенесет все идеально и не ошиблась 😍🙏🏻🥰 Милашка спала весь перелет, здесь хорошо спит, правда
днем ей очень жарко, но мы справляемся" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – рассказала Костенко в Instagram. Также
молодая мама отметила, что для наследнице пришлось взять отдельный чемодан.
Анастасия очень удивилась, когда узнала, что в отеле много ровесников
ее дочери. "Многие в ее возрасте сидят на стульчиках для кормления, едят с рук
родителей фрукты... Насчет самостоятельного сидения мы пока не рискуем, хотя
встает во всю ❤", – сообщила жена футболиста фанатам.
Ранее Костенко рассказала подписчикам,
что ее наследница обожает плавать. Дмитрий Тарасов очень много времени проводит
с дочерью в воде. Для того, чтобы пребывание на солнце для малышки было
безопасным, Анастасия закупила тонну солнцезащитного крема.