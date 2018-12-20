Известный российский актер Иван Краско пережил новое потрясение: от него отказалась родная дочь. Печальную новость он
рассказал в недавнем интервью российскому изданию.
Известный российский актер Иван Краско пережил новое потрясение: от него отказалась родная дочь. Печальную новость он
рассказал в недавнем интервью российскому изданию.
Дочь артиста от первого брака с Екатериной Ивановой живет в
селе Вартемяги и работает кондуктором в автобусе. Краско всегда старался
помогать Галине материально. Когда он в последний раз привез ей конверт с
деньгами, то женщина отказалась его принять. Рассерженная дочь даже поменяла
отчество из-за обиды на Ивана.
"Какая я тебе дочь, Иван Иванович?! Ты меня не воспитывал. Я
поменяла отчество", – сообщила Галина. Для актера это стало ударом. "Было у
меня семеро детей, а осталось шесть. Но что же поделать? Больно...", -
признался Краско в интервью изданию "Собеседник".
Ранее экс-супруга 88-летнего актера Наталья Шевель объяснила,
почему распался их брак. Причиной стали непростой характер Ивана и его близкие
отношения с бывшей женой. По словам девушки, проблемы начались сразу
после свадьбы. Краско совсем не проявлял интерес к ее мнению и становился "непробиваемой
стеной", когда она пыталась отстаивать свои интересы. Кроме того, у пары не было собственного отдельного жилья.
Напомним, актер Иван Краско женился на своей студентке 28-летней
Наталье Шевель в сентябре 2015 года. Вскоре многие недоброжелатели стали утверждать, что большая разница в возрасте не позволит им жить долго и счастливо. Их прогнозы вскоре оправдались – супруги подали на развод через три
года.