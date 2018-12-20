Известный российский актер Иван Краско пережил новое потрясение: от него отказалась родная дочь. Печальную новость он рассказал в недавнем интервью российскому изданию.

Известный российский актер Иван Краско пережил новое потрясение: от него отказалась родная дочь. Печальную новость онрассказал в недавнем интервью российскому изданию.Дочь артиста от первого брака с Екатериной Ивановой живет вселе Вартемяги и работает кондуктором в автобусе. Краско всегда старалсяпомогать Галине материально. Когда он в последний раз привез ей конверт сденьгами, то женщина отказалась его принять. Рассерженная дочь даже поменялаотчество из-за обиды на Ивана."Какая я тебе дочь, Иван Иванович?! Ты меня не воспитывал. Япоменяла отчество", – сообщила Галина. Для актера это стало ударом. "Было уменя семеро детей, а осталось шесть. Но что же поделать? Больно...", -признался Краско в интервью изданию "Собеседник".Ранее экс-супруга 88-летнего актера Наталья Шевель объяснила,почему распался их брак. Причиной стали непростой характер Ивана и его близкиеотношения с бывшей женой. По словам девушки, проблемы начались сразупосле свадьбы. Краско совсем не проявлял интерес к ее мнению и становился "непробиваемойстеной", когда она пыталась отстаивать свои интересы. Кроме того, у пары не было собственного отдельного жилья.Напомним, актер Иван Краско женился на своей студентке 28-летнейНаталье Шевель в сентябре 2015 года. Вскоре многие недоброжелатели стали утверждать, что большая разница в возрасте не позволит им жить долго и счастливо. Их прогнозы вскоре оправдались – супруги подали на развод через тригода.