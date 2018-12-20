Певец не на шутку перепугал своих поклонников. Егор Крид госпитализирован в Сургуте.

Певец не на шутку перепугал своихпоклонников. Егор Крид госпитализирован в Сургуте.Артист разместил на своей странице в Instagram видеос больничной койки. Также сообщил об отмене концертав Сургуте, который был намечен на 19 декабря. Его выступление перенесенона 14 мая 2019 года, а все купленные ранее билеты будутдействительны.Певец поделился с подписчиками видео, на котором лежит с капельницей."Берегите себя и следите за своим здоровьем", – написал Егор Крид.Поклонники исполнителя предположили, что он попал в больницус переутомлением, не выдержав плотного графика выступлений, передаетФолловеры,обеспокоившись состоянием артиста, завалили Крида вопросами и пожелали емускорейшего выздоровления. "Думай о себе, о своем здоровье, все остальноеподождет", "Или ты как донор?", "Егор, выздоравливайте!", – написали пользователисоцсети.Напомним, активисты из Сургута пытались добиться отменыконцертов Егора Крида и Элджея. Они считают, что певцы разлагают молодежьсвоим творчеством, поскольку в их песнях есть присутствует нецензурная браньи призывы к аморальному поведению и образу жизни. В итоге концерт Крида перенесен из Ледового дворца в КЦ "Вавилон".