Певец не на шутку перепугал своих
поклонников. Егор Крид госпитализирован в Сургуте.
Певец не на шутку перепугал своих
поклонников. Егор Крид госпитализирован в Сургуте.
Артист разместил на своей странице в Instagram видео
с больничной койки. Также сообщил об отмене концерта
в Сургуте, который был намечен на 19 декабря. Его выступление перенесено
на 14 мая 2019 года, а все купленные ранее билеты будут
действительны.
Певец поделился с подписчиками видео, на котором лежит с капельницей.
"Берегите себя и следите за своим здоровьем", – написал Егор Крид.
Поклонники исполнителя предположили, что он попал в больницу
с переутомлением, не выдержав плотного графика выступлений, передает
Фолловеры,
обеспокоившись состоянием артиста, завалили Крида вопросами и пожелали ему
скорейшего выздоровления. "Думай о себе, о своем здоровье, все остальное
подождет", "Или ты как донор?", "Егор, выздоравливайте!", – написали пользователи
соцсети.
Напомним, активисты из Сургута пытались добиться отмены
концертов Егора Крида и Элджея. Они считают, что певцы разлагают молодежь
своим творчеством, поскольку в их песнях есть присутствует нецензурная брань
и призывы к аморальному поведению и образу жизни. В итоге концерт Крида перенесен из Ледового дворца в КЦ "Вавилон".