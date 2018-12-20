Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Новосибирске. Сибирь нанесла поражение Амуру из Хабаровска. со счетом 4:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Новосибирске. "Сибирь" нанесла поражение "Амуру" из Хабаровска. со счетом 4:3."Амур" выиграл первый период, благодаря голу Томаша Загорны. Но "Сибирь" мощно провела вторую 20-минутку, выиграв ее с результатом 4:1. Две шайбы у сибиряков забросил Александр Шаров, по разу отличились Никита Михайлов и Владимир Первушин. В третьем периоде гости с Дальнего Востока много атаковали, но сумели лишь сократить отставание. Гол на счету Александра Кузнецова."Сибирь" выиграла 4:3, набрала 32 очка и занимает 11 место в Восточной конференции. У "Амура" на 5 очков меньше и 12 позиция.