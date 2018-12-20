Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем в Шанхае, где Куньлунь принимал московское Динамо. Гости выиграли 3:2, одержав третью победу подряд.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем в Шанхае, где "Куньлунь" принимал московское "Динамо". Гости выиграли 3:2, одержав третью победу подряд.Китайский клуб выиграл первый период 2:0 благодаря голам Войтека Вольского и Патрика Лунда. Но динамовцы сумели изменить ход встречи. Во втором периоде они забросили три шайбы в ворота Томи Кархунена. Шайбы на счету Владимира Брюквина, Даниила Тарасова и Дмитрия Моисеева.В третьем периоде счет не изменился. "Динамо" выиграло 3:2, и эта победа стала для москвичей третьей подряд. Бело-голубые набрали 43 очка и занимают шестое место в Западной конференции. "Куньлунь" набрал 37 очков и идет девятым на Востоке.