Возлюбленная рэпера
Тимати Анастасия Решетова немного поколдовала над своим внешним видом. Модель
вернула губам естественный вид.
Возлюбленная рэпера
Тимати Анастасия Решетова немного поколдовала над своим внешним видом. Модель
вернула губам естественный вид.
В личном микроблоге Решетова
опубликовала снимок в формате Stories. В кадре – нижняя часть лица девушки.
"Удалила весь гель из
губы. Больше – не значит лучше!" – подписала Анастасия фото. Отметим, что "новые" губки модели выглядят не хуже "старых".
Отметим, фанаты
Решетовой уверены, что рот – не единственная часть тела модели,
которая подверглась изменению в кабинете косметолога или пластического хирурга.
Многие аргументируют свои предположения тем, что на школьных фото Анастасия
выглядит иначе.
Также возлюбленная Тимати
любит менять цвет глаз с помощью линз и ретушировать свои фото в специальной
программе. В интернет-пространстве ее даже прозвали "богиней фотошопа".
Напомним, Анастасия родилась в семье кандидата юридических и исторических наук Григория Решетова. В прошлом военный, оставивший службу в звании полковника, после развода с супругой взял на себя воспитание дочерей. Ранее подруга Тимати рассказывала, что росла в строгости. Отпрысков в семье не баловали: ежедневно дети вставали в 6 утра, делали влажную уборку, готовили завтрак, а затем отправлялись в школу.