Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова немного поколдовала над своим внешним видом. Модель вернула губам естественный вид.

Возлюбленная рэпераТимати Анастасия Решетова немного поколдовала над своим внешним видом. Модельвернула губам естественный вид.В личном микроблоге Решетоваопубликовала снимок в формате Stories. В кадре – нижняя часть лица девушки."Удалила весь гель изгубы. Больше – не значит лучше!" – подписала Анастасия фото. Отметим, что "новые" губки модели выглядят не хуже "старых".Отметим, фанатыРешетовой уверены, что рот – не единственная часть тела модели,которая подверглась изменению в кабинете косметолога или пластического хирурга.Многие аргументируют свои предположения тем, что на школьных фото Анастасиявыглядит иначе.Также возлюбленная Тиматилюбит менять цвет глаз с помощью линз и ретушировать свои фото в специальнойпрограмме. В интернет-пространстве ее даже прозвали "богиней фотошопа".Напомним, Анастасия родилась в семье кандидата юридических и исторических наук Григория Решетова. В прошлом военный, оставивший службу в звании полковника, после развода с супругой взял на себя воспитание дочерей. Ранее подруга Тимати рассказывала, что росла в строгости. Отпрысков в семье не баловали: ежедневно дети вставали в 6 утра, делали влажную уборку, готовили завтрак, а затем отправлялись в школу.