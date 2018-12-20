В Сети появилось архивное фото, сделанное во время пребывания Аллы Пугачевой в Японии в далеком 1987 году. Интересно, что компанию в страну восходящего солнца ей составил молодой, но уже известный исполнитель.

В Сети появилось архивное фото, сделанное во время пребывания Аллы Пугачевой в Японии в далеком 1987 году. Интересно, что компанию в страну восходящего солнца ей составил молодой, но уже известный исполнитель.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал старую фотографию, сделанную во время его пребывания в Японии. Рядом с артистом фотограф запечатлел сияющую улыбкой в зеленой тунике и синих леггинсах. Образ завершала фирменная копна рыжих волос."ЯПОНИЯ... судя по цифрам в правом нижнем углу, 87-й год прошлого века... только сейчас, 31 год спустя, разглядел, что глаза-то у меня почему-то закрыты👀)) видимо, медитирую😂 Даа, чудесное время!.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписал кадр Николаев.Архивное фото вызвало фурор у подписчиков артиста. "Игорь какие же классные с Аллой👍👍так приятно смотреть на такие фото", "Оригинальное фото , исходит энергетика🔮 притягивающе . Эстетично и красиво 😎. 🎇С наступающим вас", "Вот красавчики какие!!! ", "Какая здесь Алла Борисовна красивая )))))", "В молодости все прекрасно где бы мы не находились", "Япошечки!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.Разумеется, не обошлось и без негативных отзывов. "Любовнички", "Верните мне ту Аллу!", "Да, эту слушать невозможно((", "А она разве что-то поет сейчас?", – обсудили комментаторы. К слову, романтические отношения Алле Пугачевой приписывали с любым артистом, с которым та сотрудничала, однако далеко не всегда это была правда. Сама артистка не отрицает, что в свое время встречалась с певцами Владимиром Кузьминым и Сергеем Челобановым. Отметим, что они были гораздо моложе нее.