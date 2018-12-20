Фантастика становится реальностью. Через 20 лет люди будут вступать в брак с роботами, убежден создатель робота Софии. Не так давно он привез свое детище в Москву из Саудовской Аравии.

Фантастика становится реальностью. Через 20 лет люди будут вступать в брак с роботами, убежден создатель робота Софии. Не так давно он привез свое детище в Москву из Саудовской Аравии.Уже сейчас есть роботы повара, сиделки, парикмахеры, няни, строители, телеведущие и даже священники. А экономисты прогнозируют, что к 2030 году исчезнут многие профессии. Роботы заменят людей во всех сферах, включая интимные.Но и люди не стоят на месте. Не дожидаясь будущего, они сами модернизируют себя. И превращаются в киборгов. Уже три с половиной тысячи жителей Швеции и сотни россиян добровольно вживили себе под кожу микрочипы. Люди-киборги уже среди нас: уже несколько лет утраченные части тела заменяют на бионические протезы.В студию программы "Прямой эфир" пришли роботы, чтобы поговорить с ведущим программы Андреем Малаховым.Андрей Малахов предложил одному из роботов описать девушку своей мечты."Она крупнометаллическая, симпатичная, с высокой частотой девчонка", — ответил робот.Обычных девушек робот решительно отверг!"Возможно немножко попробовать, но, наверное, нет", — сразу засомневался в привлекательности современных homo sapiens sapiens женского рода.Второй робот заинтересовался достижением совершеннолетия и будущим браком с роботом Софией и получением паспорта. Если уж не российского, то паспорта саудовского королевства, откуда родом его потенциальная невеста.Гуманоидный робот Марк-1 из Гонконга приехал в Москву в июне. Андрей Малахов лично провел для робота экскурсию по российской столице. Внешне робот выглядит очень привлекательно, он похож на Скарлетт Йоханссон.Создатель Рикки Ма робота или роботессы утверждает, что это вышло случайно: он просто выбрал подходящий образ в Интернете.Но не только роботы приближаются к людям, люди сближаются с роботами. Вице-президент компании по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хэлд пришел в гости к Андрею Малахову. В его руку уже 4 года вживлен чип, который используется как электронный пропуск и кредитная карточка. Энергию чип берет непосредственно из организма Джорджа. Так чип может работать 10-15 лет."Информацию в маленькой капсуле можно менять, обновлять, — поясняет Джордж. — В Испании чипированы все собаки, в Швейцарии – коровы. Это целое движение по всему миру".Джордж Хэлд считает, что чип сегодня – самый безопасный метод общения с окружающим миром.Чемпион России по количеству вживленных чипов — акушер-гинеколог Александр Волчек из Новосибирска. Его называют Доктор Киборг. Первый чип он вживил себе три года назад сам. Просто ввел толстой иглой под кожу радиочастотный идентификатор, который перед этим сам и запрограммировал. Это маленькое устройство сделано из биологически инертного стекла, которое организм не отторгает. У Александра в руке сейчас шесть таких чипов!Импланты очень удобны, утверждает Доктор Киборг: их нельзя забыть или потерять. А кроме того они почти не заметны под кожей и на них записано до килобайта информации.Безвредно ли для здоровья вживление чипов? Не вмешивается ли человек в природу и божий замысел, пытаясь себя так радикально изменить? Почему от новосибирского доктора-акушера отвернулись знакомые после вживления чипов? А кроме того, из программы "Прямой эфир" вы узнаете, почему робот София хочет уничтожить мир и есть ли у нее для этого возможности?