Манчестер Сити стал полуфиналистом Кубка английской лиги. В четвертьфинальном матче подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде одержали победу над Лестером со счетом 2:1 в серии пенальти.

"Манчестер Сити" стал полуфиналистом Кубка английской лиги. В четвертьфинальном матче подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде одержали победу над "Лестером" со счетом 2:1 в серии пенальти.Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1. В составе "Манчестер Сити" отличился Кевин де Брюйне (14-я минута). У "Лестера" гол забил Марк Олбрайтон (73-я). В серии пенальти точнее был "Манчестер Сити" — 3:1.В другом четвертьфинальном матче Кубка английской лиги "Мидлсбро" на своем поле уступил "Бертону" со счетом 0:1. В остальных четвертьфиналах 19 декабря "Арсенал" на своем поле сыграет с "Тоттенхэмом", а "Челси" примет "Борнмут".