Британская королева устроила рождественский банкет в
Букингемском дворце. Среди гостей были Меган Маркл, Кейт Мидлтон, Зара Тиндолл
и Беатриса Йоркская.
Британская королева устроила рождественский банкет в
Букингемском дворце. Среди гостей были Меган Маркл, Кейт Мидлтон, Зара Тиндолл
и Беатриса Йоркская.
Елизавета II ежегодно
собирает всех членов семьи перед тем, как уехать в Сандрингемский дворец на
праздничные каникулы до февраля. Это частное мероприятие, на которое не пускают
фотографов. Тем не менее папарацци удалось заснять королевских особ перед торжественным
ужином. Принц Эндрю, принцесса Анна, графиня Уэссекская Софи вместе с дочерью
Луис и Отем Филлипс были одними из первых гостей, которые попали в объектив
репортеров.
После них приехали герцог и герцогиня Сассекские. сидела
рядом с супругом и выглядела потрясающе. Сразу после них журналисты увидели
Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцогиня вела себя дружелюбно, много улыбалась
и даже помахала фотографам. Принц Джордж и принцесса Шарлотта сидели на заднем
сиденье вместе с няней. Известно, что этот ужин посетил в первый раз и самый
младший ребенок супругов – принц Луи, который появился на свет в апреле этого
года.
Это первое событие, где две герцогини были замечены
вместе. В последнее время в британской прессе все чаще распространяются
сообщения о том, что и Кейт Миддлтон не смогли найти общий язык
из-за разных характеров. Супруга принца Уильяма даже назвала актрису "грубой". Маркл посетила это
мероприятие не в первый раз. В прошлом году она ужинала с королевой и другими
членами монаршей семьи сразу после объявления о помолвке.