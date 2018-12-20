Британская королева устроила рождественский банкет в Букингемском дворце. Среди гостей были Меган Маркл, Кейт Мидлтон, Зара Тиндолл и Беатриса Йоркская.

Британская королева устроила рождественский банкет вБукингемском дворце. Среди гостей были Меган Маркл, Кейт Мидлтон, Зара Тиндолли Беатриса Йоркская.Елизавета II ежегоднособирает всех членов семьи перед тем, как уехать в Сандрингемский дворец напраздничные каникулы до февраля. Это частное мероприятие, на которое не пускаютфотографов. Тем не менее папарацци удалось заснять королевских особ перед торжественнымужином. Принц Эндрю, принцесса Анна, графиня Уэссекская Софи вместе с дочерьюЛуис и Отем Филлипс были одними из первых гостей, которые попали в объективрепортеров.После них приехали герцог и герцогиня Сассекские. сиделарядом с супругом и выглядела потрясающе. Сразу после них журналисты увиделиКейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцогиня вела себя дружелюбно, много улыбаласьи даже помахала фотографам. Принц Джордж и принцесса Шарлотта сидели на заднемсиденье вместе с няней. Известно, что этот ужин посетил в первый раз и самыймладший ребенок супругов – принц Луи, который появился на свет в апреле этогогода.Это первое событие, где две герцогини были замеченывместе. В последнее время в британской прессе все чаще распространяютсясообщения о том, что и Кейт Миддлтон не смогли найти общий языкиз-за разных характеров. Супруга принца Уильяма даже назвала актрису "грубой". Маркл посетила этомероприятие не в первый раз. В прошлом году она ужинала с королевой и другимичленами монаршей семьи сразу после объявления о помолвке.