Совет директоров Международного валютного фонда утвердил во вторник соглашение по кредитному механизму стенд-бай в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере 3,9 млрд долларов на срок в 14 месяцев.

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил во вторник соглашение по кредитному механизму "стенд-бай" в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере 3,9 млрд долларов на срок в 14 месяцев.Первый транш в размере 1,4 млрд долларов Украине будет предоставлен немедленно. Минфин страны сообщил, что ожидает получения денег до 25 декабря.Остальная часть будет предоставляться по итогам проводимых каждые полгода обзоров экономики страны.По данным МВФ, новая программа обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности.В приоритетах программы — дальнейшее снижение госдолга, снижение инфляции и продвижение комплекса структурных реформ. Отдельным приоритетом является дальнейший прогресс в антикоррупционных реформах, сообщает "Интерфакс".