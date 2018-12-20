Обладатель двух чемпионских поясов ведущей американской лиги смешанных единоборств Даниэль Кормье назван лучшим ММА-бойцов уходящего года. Темнокожий американец в этом сезоне завоевал два титула UFC – в полутяжелом и тяжелом весах.

Обладатель двух чемпионских поясов ведущей американской лиги смешанных единоборств Даниэль Кормье назван лучшим ММА-бойцов уходящего года. Темнокожий американец в этом сезоне завоевал два титула UFC – в полутяжелом и тяжелом весах.Это достижение почти уникальное — до Кормье двумя поясами одновременно в истории UFC владел только ирландец Конор Макгрегор, который осенью проиграл в чемпионском бою россиянину Хабибу Нурмагомедову. При этом Кормье стал первым, кто провел защиту титула, владея двумя званиями.Даниэль выиграл все три боя досрочно, напоминает ESPN: в защите титула в полутяжелом весе он победил нокаутом Волкана Оздемира, затем нокаутировал Стипе Миочича в борьбе за титул в тяжелом весе и задушил Деррика Льюиса в матче по защите титула в тяжелом весе.