Американская певица рассказала своим поклонникам о
том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после
публикации откровенных снимков. Одну из фотографий Мадонна разместила у себя в Instagram.
Американская певица рассказала своим поклонникам о
том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после
публикации откровенных снимков. Одну из фотографий Мадонна разместила у себя в Instagram.
На снимке будущая звезда запечатлена полностью обнаженной. Тогда певице было 19 лет, она жила в Нью-Йорке и училась в танцевальной
школе. Иногда Мадонна позировала для учеников школ живописи и фотографии, чтобы
оплатить аренду. После того как она приобрела известность, многие снимки были проданы журналу Playboy.
"Фотографы использовали меня. Патриархальное общество затем попыталось пристыдить меня за эти снимки. Я сказала: "Мне не стыдно!" и вскоре
эта фраза появилась в заголовках всех новостей. Затем это вылилось в
коллаборацию Уорхола и Харинга! Я являюсь счастливым обладателем их четырех
картин, которые мне вручили в качестве свадебного подарка", – поделилась . В
конце звезда добавила, что "остановить искусство нельзя, пытаясь пристыдить его".
"Творчество всегда побеждает!", – заявила она.
Пользователи остались под впечатлением от этого поста и поспешили
поделиться своими мыслями: "Ты идеальна!", "Продолжай творить. Ты нужна нам
сейчас больше, чем когда-либо", "Богиня искусства", "Икона", "И так началась
легенда…", "Очень мудрые слова", "Эта фотография одна из моих любимых. Мне
нравится, как ты смотришь в камеру. У тебя было все, хотя совсем не было денег", "Может быть, я не фанат песен , но я точно фанат ее индивидуальности",
"Гордая, красивая и бесстрашная!".