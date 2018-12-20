Американская певица рассказала своим поклонникам о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после публикации откровенных снимков. Одну из фотографий Мадонна разместила у себя в Instagram.

Американская певица рассказала своим поклонникам отом, с какими трудностями ей пришлось столкнуться послепубликации откровенных снимков. Одну из фотографий Мадонна разместила у себя в Instagram.На снимке будущая звезда запечатлена полностью обнаженной. Тогда певице было 19 лет, она жила в Нью-Йорке и училась в танцевальнойшколе. Иногда Мадонна позировала для учеников школ живописи и фотографии, чтобыоплатить аренду. После того как она приобрела известность, многие снимки были проданы журналу Playboy."Фотографы использовали меня. Патриархальное общество затем попыталось пристыдить меня за эти снимки. Я сказала: "Мне не стыдно!" и вскореэта фраза появилась в заголовках всех новостей. Затем это вылилось вколлаборацию Уорхола и Харинга! Я являюсь счастливым обладателем их четырехкартин, которые мне вручили в качестве свадебного подарка", – поделилась . Вконце звезда добавила, что "остановить искусство нельзя, пытаясь пристыдить его"."Творчество всегда побеждает!", – заявила она.Пользователи остались под впечатлением от этого поста и поспешилиподелиться своими мыслями: "Ты идеальна!", "Продолжай творить. Ты нужна намсейчас больше, чем когда-либо", "Богиня искусства", "Икона", "И так началасьлегенда…", "Очень мудрые слова", "Эта фотография одна из моих любимых. Мненравится, как ты смотришь в камеру. У тебя было все, хотя совсем не было денег", "Может быть, я не фанат песен , но я точно фанат ее индивидуальности","Гордая, красивая и бесстрашная!".