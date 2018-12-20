В общей сумме ей удалось заработать 350 тысяч рублей

В общей сумме ей удалось заработать 350 тысяч рублейВ ноябре и декабре текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило несколько обращений пожилых граждан, которые сообщили, что их обманула мошенница.Пенсионеры пояснили, что к ним домой приходила неизвестная женщина, которая представлялась сотрудницей социальной службы и рассказывала о якобы проводимой «денежной реформе», убеждая, что нужно срочно менять «старые» деньги на «новые». Граждане доверились «сотруднице соцзащита» и обменялись, а когда она ушла, обнаружили, что она им оставила «билеты банка приколов».Сотрудники уголовного розыска провели проверки и уже 14 декабря задержали 49-летнюю жительницу соседнего региона. Выяснилось, что доверчивые пенсионеры обменивали от 10 000 до 100 000 рублей. Всего же она причинила ущерба на 350 000 рублей.Расследование уголовного дела продолжается, полицейские выясняют, где еще мошенница могла наживиться. Она была заключена под стражу.