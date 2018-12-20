Московским школьникам расскажут о развитии торговли и современных
трендах в этой сфере. 22 декабря в столичном Центре качества образования
пройдет интерактивная лекция, посвященная инновациям в ритейле.
Московским школьникам расскажут о развитии торговли и современных
трендах в этой сфере. 22 декабря в столичном Центре качества образования
пройдет интерактивная лекция, посвященная инновациям в ритейле.
Открытые Субботы будущего проходят в Москве регулярно, на
этот раз старшеклассников решили познакомить с современным ритейлом. Спикером
выбрали директора департамента межотраслевых проектов компании Х5 Retail Group Дмитрия
Русакова. Он ответит на все вопросы учащихся. Для участия в лекции нужно пройти
несложную .
На лекции школьники узнают о том, что такое современный ритейл,
как он развивается и что ждет его в ближайшие пять лет. Так как лекция будет
интерактивной, у ее участников будет уникальная возможность повлиять на развитие ритейла.
Также в этот день наградят победителей конкурса "Мои
достижения в моем городе", он проходил в Москве с 15 ноября по 17 декабря. Призы
получат участники состязания в двух номинациях: среди классных коллективов с 5 по 11 класс по метапредметным знаниям и
умениям, и учащиеся 5-8 классов по индивидуальному зачету по естествознанию.
Победителей ждут гидроскутер, беспроводная аудиоколонка,
беспроводные наушники, а также экскурсии в павильон "Космос" на ВДНХ, планетарий,
музей человека "Живые системы", киностудию "Мосфильм" и "Экспериментаниум".