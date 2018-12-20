Московским школьникам расскажут о развитии торговли и современных трендах в этой сфере. 22 декабря в столичном Центре качества образования пройдет интерактивная лекция, посвященная инновациям в ритейле.

Московским школьникам расскажут о развитии торговли и современныхтрендах в этой сфере. 22 декабря в столичном Центре качества образованияпройдет интерактивная лекция, посвященная инновациям в ритейле.Открытые Субботы будущего проходят в Москве регулярно, наэтот раз старшеклассников решили познакомить с современным ритейлом. Спикеромвыбрали директора департамента межотраслевых проектов компании Х5 Retail Group ДмитрияРусакова. Он ответит на все вопросы учащихся. Для участия в лекции нужно пройтинесложную .На лекции школьники узнают о том, что такое современный ритейл,как он развивается и что ждет его в ближайшие пять лет. Так как лекция будетинтерактивной, у ее участников будет уникальная возможность повлиять на развитие ритейла.Также в этот день наградят победителей конкурса "Моидостижения в моем городе", он проходил в Москве с 15 ноября по 17 декабря. Призыполучат участники состязания в двух номинациях: среди классных коллективов с 5 по 11 класс по метапредметным знаниям иумениям, и учащиеся 5-8 классов по индивидуальному зачету по естествознанию.Победителей ждут гидроскутер, беспроводная аудиоколонка,беспроводные наушники, а также экскурсии в павильон "Космос" на ВДНХ, планетарий,музей человека "Живые системы", киностудию "Мосфильм" и "Экспериментаниум".