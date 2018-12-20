Американец Ричард Энтони
Джонс провел за решеткой 17 лет за преступление, которое не
совершал. Теперь ему выплатят компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов.
Американец Ричард Энтони
Джонс провел за решеткой 17 лет за преступление, которое не
совершал. Теперь ему выплатят компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов.
Мужчину
признали виновным в ограблении в 1999 году. Тогда очень похожий на него человек
вырвал мобильный телефон из рук женщины на парковке у супермаркета и скрылся.
Жертва боролась с преступником, упала и разбила колени. За причинение телесного
вреда наказание оказалось более суровым.
Свидетели
инцидента охарактеризовали злоумышленника как "светлокожего латиноамериканца
или афроамериканца" с длинными откинутыми назад волосами, передает CNN. Сам
Джонс в это время был на Дне рождения своей девушки, и его видели на вечеринке
несколько человек.
Однако
очевидцы преступления признали в нем грабителя на очной ставке. По стечению
обстоятельств, машина преступника припарковалась неподалеку от дома Джонса.
Мужчину приговорили к тюремному заключению.
Мужчина
обратился к правозащитникам, которым удалось найти настоящего преступника. Им
оказался Рики Ли Амос, живущий неподалеку от Джонса и места преступления.
Суд освободил
Джонса, но наказать Амоса было невозможно, поскольку у преступления истек срок
давности. Помимо компенсации, отсидевший несчастный получил сертификат,
удостоверяющий его невиновность и разрешение участвовать в страховых программах
здравоохранения штата. Материалы его дела были уничтожены.