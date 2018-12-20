Американец Ричард Энтони Джонс провел за решеткой 17 лет за преступление, которое не совершал. Теперь ему выплатят компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов.

Американец Ричард ЭнтониДжонс провел за решеткой 17 лет за преступление, которое несовершал. Теперь ему выплатят компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов.Мужчинупризнали виновным в ограблении в 1999 году. Тогда очень похожий на него человеквырвал мобильный телефон из рук женщины на парковке у супермаркета и скрылся.Жертва боролась с преступником, упала и разбила колени. За причинение телесноговреда наказание оказалось более суровым.Свидетелиинцидента охарактеризовали злоумышленника как "светлокожего латиноамериканцаили афроамериканца" с длинными откинутыми назад волосами, передает CNN. СамДжонс в это время был на Дне рождения своей девушки, и его видели на вечеринкенесколько человек.Однакоочевидцы преступления признали в нем грабителя на очной ставке. По стечениюобстоятельств, машина преступника припарковалась неподалеку от дома Джонса.Мужчину приговорили к тюремному заключению.Мужчинаобратился к правозащитникам, которым удалось найти настоящего преступника. Имоказался Рики Ли Амос, живущий неподалеку от Джонса и места преступления.Суд освободилДжонса, но наказать Амоса было невозможно, поскольку у преступления истек срокдавности. Помимо компенсации, отсидевший несчастный получил сертификат,удостоверяющий его невиновность и разрешение участвовать в страховых программахздравоохранения штата. Материалы его дела были уничтожены.