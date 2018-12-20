Курорты Приэльбрусья развивают свою инфраструктуру для обеспечения комфортного отдыха и безопасности туристов. В начале зимнего туристического сезона на Эльбрусе появилась новая базовая станция МТС, что позволило обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом верхние участки горнолыжных трасс.

Курорты Приэльбрусья развивают свою инфраструктуру для обеспечения комфортного отдыха и безопасности туристов. В начале зимнего туристического сезона на южном склоне Эльбруса появилась новая базовая станция МТС, что позволило обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом верхние участки горнолыжных трасс и все альпинистские маршруты на Эльбрусе.Устойчивый сигнал сотовой связи появился и на станции канатной дороги "Гара-Баши", которая является акклиматизационным пунктом для альпинистов и служит отправной точкой маршрутов на вершину Эльбруса.Установка базовой станции на рекордной для России высоте 3888 метров над уровнем моря проходила в течение двух месяцев в сложных горноклиматических условиях. Это потребовало разработки уникального технического проекта и использования нестандартных решений, чтобы новый объект связи мог надежно работать в условиях низких температур, обильных осадков, сильных ветров, сейсмической активности. Все оборудование станции, которое обеспечивает прием и передачу радиосигнала, помещено в специальный бокс, защищающий жизненно важные элементы."Курорты Северного Кавказа достаточно активно развиваются, поэтому качественная инфраструктура связи — необходимый элемент для их популяризации. — отметил на запуске станции президент МТС Алексей Корня. — В современном мире сложно переоценить влияние цифровых сервисов на нашу жизнь, и мы рады, что смогли предоставить возможность тем, кто отдыхает, занимается спортом или совершает восхождение на Эльбрус, оставаться на связи с внешним миром, и при необходимости, со службами спасения, даже в непростых горноклиматических условиях"."Кабардино-Балкария — небольшая, но очень гостеприимная республика, куда ежегодно приезжают тысячи туристов со всей страны. И для нас очень важно, что ответственный бизнес помогает развивать инфраструктуру региона и вносит свой вклад в повышение привлекательности республики для гостей. Еще прошлой зимой связаться с альпинистами, вышедшими на маршрут к вершине Эльбруса, было невозможно из-за отсутствия сигнала сотовой связи. Поэтому мы приветствуем инициативу МТС по обеспечению этой территории голосовой связью и мобильным интернетом, — прокомментировал появление самой высокогорной базовой станции МТС врио главы республики Кабардино-Балкария Казбек Коков. — Это, несомненно, станет важным фактором в координации работы оперативных служб и служб спасения, повысит комфорт и безопасность отдыхающих".