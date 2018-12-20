Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18.50 мск достиг отметки в 78,12 рублей.

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18.50 мск достиг отметки в 78,12 рублей.Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс европейской валюты превышал отметку в 78 рублей в сентябре 2018 года.Курс американского доллара составил 68,43 рублей. Это на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.Снижение курса российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Стоимость "черного золота" марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures подешевела на 2,7%, до 55,74 доллара за баррель. Последний раз цена Brent опускалась ниже 55 долларов в сентябре 2017 года.Кроме того, негативное влияние оказывает решение Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку.