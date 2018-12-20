Украинский журналист Роман Цымбалюк
устроил очередной скандал на большой пресс-конференции президента
России Владимира Путина. Корреспондент задал главе государства заведомо
провокационные вопросы, обвинив Москву в оккупации Донбасса и стрельбе
по украинским морякам в Керченском проливе.
Украинский журналист Роман Цымбалюк
устроил очередной скандал на большой пресс-конференции президента
России Владимира Путина. Корреспондент задал главе государства заведомо
провокационные вопросы, обвинив Москву в "оккупации" Донбасса и стрельбе
по украинским морякам в Керченском проливе.
Когда Цымбалюку
дали слово, Владимир Путин спросил у одиозного журналиста, собирается
ли он устраивать скандал. Тот ответил отрицательно. Тем не менее,
корреспондент начал задавать провокационные вопросы и позволил себе чуть
ли не хамство в адрес главы российского государства.
Цымбалюк
обвинил Москву в страданиях народа Донбасса и заявил, что Россия
"оккупировала" в регион. Кроме того, он напомнил об инциденте в
Керченском проливе 25 ноября, когда пограничники ФСБ задержали три судна
Военно-морских сил Украины, вторгшихся в российские территориальные
воды.
Журналист спросил об обмене пленными между двумя странами и в хамской манере добавил, что диалога между Москвой и Киевом может не получиться, пока Путин "не поменяет место работы".
Глава
государства напомнил журналисту, что украинские власти установили
блокаду Донбасса и пытаются решить политические вопросы в регионе с
помощью силы. Несмотря на сложные отношения между странами, заметил Владимир
Путин, товарооборот между Россией и Украиной растет.
По
словам президента России, пока во власти на Украине находятся русофобы,
улучшения отношений между странами не будет. "И это зависит не от того,
кто находится у власти в России", – заключил глава государства.
Роман Цымбалюк
уже не первый раз присутствует на большой пресс-конференции Владимира Путина. Каждый раз он задает главе государства
провокационные вопросы.
Большая
пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной
торговли в Москве. Это первое общение с журналистами в таком формате с
момента инаугурации Путина в мае этого года и 14-е с 2001-го.
Обычно
большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое
короткое общение главы государства с журналистами было в 2001 году –
чуть больше полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда
глава государства отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.