Украинский журналист Роман Цымбалюк устроил очередной скандал на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Корреспондент задал главе государства заведомо провокационные вопросы, обвинив Москву в оккупации Донбасса и стрельбе по украинским морякам в Керченском проливе.

Украинский журналист Роман Цымбалюкустроил очередной скандал на большой пресс-конференции президентаРоссии Владимира Путина. Корреспондент задал главе государства заведомопровокационные вопросы, обвинив Москву в "оккупации" Донбасса и стрельбепо украинским морякам в Керченском проливе.Когда Цымбалюкудали слово, Владимир Путин спросил у одиозного журналиста, собираетсяли он устраивать скандал. Тот ответил отрицательно. Тем не менее,корреспондент начал задавать провокационные вопросы и позволил себе чутьли не хамство в адрес главы российского государства.Цымбалюкобвинил Москву в страданиях народа Донбасса и заявил, что Россия"оккупировала" в регион. Кроме того, он напомнил об инциденте вКерченском проливе 25 ноября, когда пограничники ФСБ задержали три суднаВоенно-морских сил Украины, вторгшихся в российские территориальныеводы.Журналист спросил об обмене пленными между двумя странами и в хамской манере добавил, что диалога между Москвой и Киевом может не получиться, пока Путин "не поменяет место работы".Главагосударства напомнил журналисту, что украинские власти установилиблокаду Донбасса и пытаются решить политические вопросы в регионе спомощью силы. Несмотря на сложные отношения между странами, заметил ВладимирПутин, товарооборот между Россией и Украиной растет.Пословам президента России, пока во власти на Украине находятся русофобы,улучшения отношений между странами не будет. "И это зависит не от того,кто находится у власти в России", – заключил глава государства.Роман Цымбалюкуже не первый раз присутствует на большой пресс-конференции Владимира Путина. Каждый раз он задает главе государствапровокационные вопросы.Большаяпресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международнойторговли в Москве. Это первое общение с журналистами в таком формате смомента инаугурации Путина в мае этого года и 14-е с 2001-го.Обычнобольшая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самоекороткое общение главы государства с журналистами было в 2001 году –чуть больше полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогдаглава государства отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.