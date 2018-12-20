В рамках акций «Полицейский Дед Мороз» и «Новогодний патруль» сотрудники правоохранительных органов поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками...

В рамках акций «Полицейский Дед Мороз» и «Новогодний патруль» сотрудники правоохранительных органов поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками.18 декабря в Центре поддержки семьи и детства Северного административного округа города Москвы состоялось торжественное поздравление детей в возрасте от 5 до 16 лет.На мероприятии присутствовали сотрудники ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЮАО. Каждый из гостей выступил с приветственным словом и добрыми пожеланиями. Сотрудники полиции переоделись в сказочных новогодних персонажей, загадывали загадки и водили хоровод. В игровой форме воспитанники Центра вспомнили правила дорожного движения.Мероприятие имело профориентационный характер. Ребята смогли познакомиться с работой сразу нескольких служб и задать интересующие их вопросы.В конце праздника полицейские Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки и пожелали успехов во всех начинаниях, а самое главное — верить, что новогодние чудеса могут произойти с каждым.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29