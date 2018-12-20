Бывший заместитель командира неонацистского батальона Азов, а ныне депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук напал на главу Тернопольской районной администрации. В качестве оружия политик использовал газету. Видео атаки парламентарий опубликовал сам.

Бывший заместитель командира неонацистского батальона "Азов", а ныне депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук напал на главу Тернопольской районной администрации. В качестве оружия политик использовал газету. Видео атаки парламентарий опубликовал сам.Примечательно, что второй жертвой Мосийчука стал кандидат на пост главы районной администрации от блока Петра Порошенко.Мосийчук позже пояснил, что газета была предвыборным изданием, созданным специально для того, чтобы опорочить Радикальную партию и её лидера Олега Ляшко, а также представленного ими кандидата.Ранее сообщалось, что во Львове погиб украинский нацист Игорь Коцюруба. По предварительным данным, он покончил с собой. Его обнаружили еще живым, однако в больнице он скончался.Во время событий на Майдане Коцюруба был комендантом палаточного городка, а весной 2014 года он возглавил львовское отделение "Правого сектора" (организация запрещена в России).