20.12.2018

2018-12-20 09:00:54

На Урале мать до смерти напоила младенца водкой

Прокуратура Челябинской области обжаловала приговор Красноармейского районного суда, освободившего от ответственности 40-летнюю местную жительницу, обвиняемую по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", передает портал "". Областной суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение.



По версии обвинения, женщина в течение нескольких недель поила новорожденного водкой, чтобы он быстрее засыпал и вел себя спокойнее. Младенец скончался.