В аэропорту Внукова сгорел автомобиль. Машина сначала задымилась у терминала А, а затем Kia Rio объял огонь. Водитель покинул вспыхнувшую легковушку. Никто от огня не пострадал, отмечает РИА Новости.

В аэропорту Внукова сгорел автомобиль. Машина сначала задымилась у терминала А, а затем Kia Rio объял огонь. Водитель покинул вспыхнувшую легковушку. Никто от огня не пострадал, отмечает РИА Новости.Причиной пожара стало небольшое ДТП, в которое попал автомобиль сразу при въезде на территорию московского аэропорта.