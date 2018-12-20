Российские железные дороги тоже подготовились к Новогодним каникулам. С 28 декабря в расписании появятся дополнительные экспрессы. Они будут курсировать по межобластным маршрутам Горьковского, Казанского, Киевского, Курского и Ярославского направлений до 8 января.
Российские железные дороги тоже подготовились к Новогодним каникулам. С 28 декабря в расписании появятся дополнительные экспрессы. Они будут курсировать по межобластным маршрутам Горьковского, Казанского, Киевского, Курского и Ярославского направлений до 8 января. Актуальное расписание:
29 декабря 2018:
№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.
№7062 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 20:27.
30 декабря 2018
№7084 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 9:18.
№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.
№7062 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 20:27.
31 декабря 2018:
№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.
№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.
№7085 Владимир – Москва (Курский вокзал), время отправления – 19:40.
7 января 2019:
№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.
№7085 Владимир – Москва (Курский вокзал), время отправления – 19:40.
№7098 Москва (Ярославский вокзал) – Александров-1, время отправления – 19:10.
№7097 Александров-1 – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 12:45.
8 января 2019:
№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.
№7085 Владимир – Москва (Курский вокзал), время отправления – 19:40.