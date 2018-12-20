Российские железные дороги тоже подготовились к Новогодним каникулам. С 28 декабря в расписании появятся дополнительные экспрессы. Они будут курсировать по межобластным маршрутам Горьковского, Казанского, Киевского, Курского и Ярославского направлений до 8 января.

Российские железные дороги тоже подготовились к Новогодним каникулам. С 28 декабря в расписании появятся дополнительные экспрессы. Они будут курсировать по межобластным маршрутам Горьковского, Казанского, Киевского, Курского и Ярославского направлений до 8 января. Актуальное расписание:29 декабря 2018:№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.№7062 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 20:27.30 декабря 2018№7084 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 9:18.№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.№7062 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 20:27.31 декабря 2018:№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.№7085 Владимир – Москва (Курский вокзал), время отправления – 19:40.7 января 2019:№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.№7085 Владимир – Москва (Курский вокзал), время отправления – 19:40.№7098 Москва (Ярославский вокзал) – Александров-1, время отправления – 19:10.№7097 Александров-1 – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 12:45.8 января 2019:№7086 Москва (Курский вокзал) – Владимир, время отправления — 15:30.№7085 Владимир – Москва (Курский вокзал), время отправления – 19:40.