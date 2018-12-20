Злоумышленник в сети Интернет разместил завуалированное объявление о возможной продаже огнестрельного оружия...

Сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве, ЦПЭ УВД по СЗАО совместно с коллегами из ЦПЭ УВД по ЮЗАО и Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий в квартире одного из домов на улице Ферсмана задержан ранее судимый 66-летний мужчина, проживающий по данному адресу.Злоумышленник в сети Интернет разместил завуалированное объявление о возможной продаже огнестрельного оружия. В ходе обыска жилого помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, схожие с огнестрельным оружием – самозарядным карабином МА-ПП 91 «Кедр» калибра 9х18, пистолетом-пулеметом Шпагина калибра 9х19, карабином ТОЗ 78-01 калибра 5.6, карабином Remington калибра 5.6; гладкоствольным охотничьим ружьем ИЖ27М 12 калибра; а также огнестрельным оружием ограниченного поражения – короткоствольным пистолетом ОСА ПБ4-1мл калибра 18х45; 297 единиц предметов, сходных с различными боеприпасами, а также две банки предположительно с порохом.Согласно результатам исследования карабин МАПП91 «Кедр» переделан самодельным способом и относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы; карабин Remington изготовлен промышленным способом, является охотничьим карабином, относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы.Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Отделом дознания ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56