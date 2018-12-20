Из католического прихода в Орске неизвестный прихожанин похитил освященную папой римским Иоанном Павлом II икону Божией Матери. Злоумышленник, как свидетельствуют записи с камер наблюдения, каялся в содеянном - он постоянно крестился и целовал изображение.

Из католического прихода в Орске неизвестный "прихожанин" похитил освященную папой римским Иоанном Павлом II икону Божией Матери. Злоумышленник, как свидетельствуют записи с камер наблюдения, каялся в содеянном — он постоянно крестился и целовал изображение.Порог прихода Неустанной Помощи Божией Матери мужчина пересек около половины пятого утра 17 декабря. Его целью была икона, но попутно он прихватил и ее раму, а также священную книгу. На все про все у него ушло немногим более 10 минут, притом что вор часто крестился и целовал образ Мадонны, явно замаливая свой грех.Нашли подозреваемого спустя двое суток. Настоятель прихода отец Павел Мрочек сообщил "Урал56", что икону ему пока не вернули, но фотографии свидетельствуют о том, что она получила повреждения — вероятно, злоумышленник покусился на использованные в ее оформлении золотые элементы."Икона Матери Божьей Неустанной Помощи — святыня, почитание которой проповедуется монашеским орденом редемптористов на всех континентах. Когда отец Дариуш только начинал служение в Орске, он заказал в Польше этот образ, а освящал его сам папа римский Иоанн Павел II, который сейчас причислен к лику святых. И весь храм по сути создавался вокруг этой иконы", — пояснил значение образа святой отец.Сам он заявил, что не держит зла на похитителя.