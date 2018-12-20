Почти 4 часа длилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Президент ответил на вопросы касающиеся как внутренней политической повестки дня, так и ситуации на международной арене.

В начале общения Владимир Путин вкратце подвёл итоги 2018 года.Рост ВВП составил 1,7 процента. Промышленный рост стремится к 3 процентам. Растёт оборот в торговле и потребительский спрос. Реальный рост доходов населения незначительный, но положительным моментом можно считать его наличие. Инфляция по итогам года лишь незначительно превысит 4 процента. Сокращается безработица. Профицит торгового баланса увеличивается, растут золотовалютные резервы. Впервые за последние 7 лет отмечен профицит бюджета.Далее перешли к вопросам журналистов.Ревизия майских указовПрезидент заявил о необходимости прорыва, который страна должна совершить сегодня и в ближайшие годы. Без постановки ясно поставленных целей невозможно добиться конечного результата. Поэтому возникли 12 национальных проектов, вновь пояснил глава государства.Есть вопросы, связанные с контролем и надзором за тем, как расходуются на местах федеральные средства.Те, кто должен добиться результата не должны заявлять о невозможности выполнения поставленных задач, либо они должны оставить свои места и уступить их тем, кто готов эффективно работать и добиваться результатов.Получится прорыв?“Так возможен ли прорыв и есть ли удовлетворение от работы правительства?” — не успокаивались журналисты.Ограниченный рост экономики в последние годы не был результатом недостаточных усилий внутри страны. Во многом на это влияла внешнеэкономическая ситуация, пояснил президент.Основной задачей сегодня является изменение самой структуры российской экономики с переходом на инновационный путь. “Необходимо войти в другую лигу экономик по качеству”, объяснил президент. На это и направлены национальные проекты, добавил Путин.Рост цен и налогиРост НДС до 20 процентов не коснулся тех льгот, которые имеются по ряду важных товаров. Не исключено, что повышение ставки окажет давление на инфляцию, но ЦБ следит за тем, чтобы не допустить инфляционный рост.Рост цен в ЖКХ в следующем году планируется провести в два этапа, чтобы смягчить его эффект, но и в этом случае он не превысит прогнозный рост инфляции.Где прибыль?Именно такой вопрос: “Где прибыль?” был на плакате одного из журналистов. Вопрос касался оценки президентом уровня поддержки промышленности в России.Президент заявил, что промышленность в целом растёт опережающими темпами. В отдельных отраслях рост двузначный. Но всё же поддержка недостаточна, согласился Владимир Путин. Государство планирует поддержку нарастить и суммы выделяемые на эти цели увеличить.Ядерный сценарийПрезидент согласился с вопросом о том, что темы сценариев ядерного конфликта между странами всё чаще становятся предметом для муссированная в СМИ. Путин согласился с тем, что сценарии противостояния не ведут к стабилизации в отношения между государствами. Опасения вызывает снижение порога применения ядерного оружия в малых форматах. Сценарии тактического использования малых форматов ядерных зарядов могут в итоге привести к глобальной катастрофе, предупредил президент.Ещё одним фактором угрозы может быть вариант использования баллистических ракет в тактических целях, тогда как невозможно определить несут ли они ядерный заряд.Провокация в проливеПлохим способом поднятия рейтинга действующего президента Украины назвал Владимир Путин провокацию в Керченском проливе. Президент отметил некоторую эффективность таких действий украинской стороны, но обратил внимание, что политический результат достигается в этой ситуации за счёт благополучия украинских граждан, что не может быть одобрено.Следом, отвечая на вопрос украинского журналиста об отношениях с Киевом, Владимир Путин напомнил, что Украина была и остаются одним из крупнейших торговых партнёров России. Естественные связи когда-нибудь дадут о себе знать, но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, этот вопрос затягивается.Стадион за одну минутуЖурналистка из Санкт-Петербурга обратила внимание президента на то, что на территории города общественникам никак не удаётся согласовать с ответственными чиновниками строительство крытой футбольной площадки для занятий спортом детям из неблагополучных семей. Одной фразой в ответе президент пообещал решить этот вопрос.Мир с ЯпониейЖурналист из Японии вновь поднял вопрос о заключении мирного договора между двумя странами. Владимир Путин обратил внимание на то, что и граждане Окинавы и губернатор Окинавы против усиления военной базы США на острове. Таким образом Россия сомневается в суверенитете Японии при решении вопросов военного присутствия США на японской территории. Но даже эта ситуация не должна влиять на продвижение российско-японских экономических интересов. Тем более, что это происходит и сейчас, добавил президент. В продвижении по пути заключения мирного договора есть и японская и российская заинтересованность, отметил Путин.Разменные монетыПрезидента спросили о возможности применения в России принципа задержания иностранных граждан для дальнейшего использования их в качестве предмета обмена или размена на государственные интересы в контактах с другими странами.Путин заявил, что принцип "око за око" не является способом действия российских властей. Ситуации с Марией Бутиной или скандал со Скрипалями — это лишь повод для сдерживания развития России. Никаких других оснований под собой эти события не имеют и обстоятельства, сопровождающие эти эпизоды, только подтверждают такой сценарий.Сложный выборСпросили Владимира Путина о результатах местных выборов и о том, не скажется ли победа кандидатов от оппозиции на отношении к регионам центральной власти. Президент отметил, что представители разных партий уже давно возглавляют разные регионы в России. Помощь и со своей стороны и со стороны центральной власти президент пообещал. Главным критерием помощи стоит рассматривать готовность и способность власти на местах решать стоящие задачи и выполнять данные избирателям обещания.СанкцииРоссия всю свою историю живёт в условиях тех или иных ограничений, которые сегодня называют санкциями. Рост России и увеличение её мощи заставляют с нею считаться, что вызывает раздражение и даёт повод для принятия мер по сдерживанию России. Снижение темпов роста на фоне мирового кризиса порой относят на счёт введённых санкций, что даёт недоброжелателям повод мотивировать дальнейшее введение тех или иных ограничений. Но российская экономика во многом адаптировалась, что признают и зарубежные эксперты. Россия хотела бы, чтобы мировая экономика развивалась без шоков, добавил президент.Оценка Китая и отношений с нимЖурналиста из Пекина заинтересовало отношение Путина к переменам в Китае и уровню торговых отношений между странами. Владимир Путин отметил важность стабильности и прогнозируемости в политике Китая, где проживает 1 миллиард и 300 миллионов человек.Национальная идеяВновь возник вопрос о том, к чему стремится Россия и на каких лозунгах должно вестись строительство будущего страны. Курс на позитивное развитие требует поддержки и со стороны СМИ, в которых всё же в последнее время стало появляться больше сообщений связанных с положительными достижениями. Таким образом, именно в самом журналистском сообществе должно рождаться понимание того, какие ориентиры в развитии страны и в информационном освещении этапов этого развития должны получать наибольшее внимание.Победа в СирииЖурналистка из США попросила прокомментировать заявление Дональда Трампа о том, что Вашингтон добился в Сирии победы над ИГИЛ (запрещённая в России организация) и войска США могут покинуть страну. Президент России согласился с тем, присутствие американских войск в Сирии, которые там находятся нелегитимно, не требуется для политического процесса урегулирования, который должен быть налажен в Сирии. И хотя сейчас признаков вывода войск США не видно, но возможность такого сценария нельзя исключать. В целом Россия удовлетворена тем, как идёт процесс поиска политического выхода из кризиса в Сирии.Сельское хозяйство, как особый проектОтвечая на вопрос о том, почему сельское хозяйство не входит в перечень национальных проектов, Владимир Путин пояснил, что оно всегда таковым является и подтверждением этого служит регулярная и масштабная господдержка отрасли. Она продолжится по множеству направлений. В том числе в области экспорта, транспортировки, переработки и социального развития на селе.Крымский выборСанкции вводимые Западом против жителей Крыма, так или иначе ограничивающие возможности для них, являются по сути признанием со стороны Запада результатов референдума, состоявшегося на полуострове и нежелание соглашаться с их выбором. Таким образом заявления об аннексии Крыма Россией и наказание его жителей за это являются взаимоисключающими, обратил внимание Владимир Путин.Православный раскол на УкраинеТакого вмешательства государства в деятельность церкви не было со времён Советского Союза. Украинская православная церковь до последнего времени была абсолютно самостоятельной. Единственная связь с Москвой была духовной. Теперь же зависимость от Константинополя будет по множеству направлений, что уже привело к переделу собственности. Вмешательство госсекретаря США в процесс передела власти в украинской церковной жизни также не выдерживает критики. Наибольшее опасение вызывает формат захвата власти и церковного имущества на Украине и возможность развития событий по кровавому пути, отметил российский президент.Французский кризисПовышение цен на бензин, послужившее толчком для возмущения французских граждан было инициировано властями Франции для получения доходов, которые планировалось направить на ряд энергетических проектов, рассказал Владимир Путин. В России же повышение цен не только не было инициативой властей, но наоборот, власть пошла на сдерживание цен и переговоры с представителями отрасли по недопущению их роста.Лондонский тупикОтношения России и Великобритании находятся в тупике и в интересах не только наших двух государств выйти из этого тупика. Компании Великобритании работают на российском рынке и дальше хотят работать и не только они, отметил президент.Brexit если и отразится на России, то только опосредованно, поэтому в России следят за развитием событий. В то же время, больше всего прямых инвестиций в Россию в текущем году поступило из Британии, что само за себя говорит. “Надеюсь, что здравый смысл восторжествует”, — подвёл итог своих ожиданий от российско-британских отношений Владимир Путин.Вытеснение доллараДедолларизация мировой экономики происходит даже по расчетам МВФ. Российские расчеты с зарубежными партнёрами в долларах вызваны тем, что расчеты за нефть на мировом рынке происходит в долларах США, рассказал президент.Что же касается рубля, то его роль как резервной валюты используемой в расчетах — возрастает, особенно на пространстве ЕврАзЭС.Укрепление позиций рубля в международных расчетах связана и с укреплением обменного курса и с обустройством инфраструктуры, способствующей проведению таких расчётов.Всё ещё обманутые дольщикиПрезидент обратил внимание на то, что проблема обманутых дольщиков будет существовать до тех пор, пока порядок финансирования строительства будет способствовать возникновению ситуаций, допускающих обман инвесторов из числа простых граждан. Необходимо поскорее переходить к системе финансирования строительства через аккумулирование средств на банковских счетах и финансирование через ответственность застройщиков перед кредитными организациями.Спорт или допинг?"Мы в значительной степени сами виноваты в сложившейся ситуации", заявил президент, комментируя факты применения допинга российскими спортсменами. Обвинять руководство страны в том, что это было санкционировано на государственном уровне — несправедливо и является частью политизации процесса. Следует тем не менее стремиться к "нулевому использованию" допинга и не только в России, но и во всём мире. Частью этого процесса является тесное сотрудничество российских спортивных функционеров со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).Возврат к пенсионным расходамВ очередной раз президенту пришлось объяснить ситуацию в сфере пенсионного обеспечения. Путин напомнил, что перемены назрели и с каждым годом становились бы тяжелее и такое или более тяжёлое пришлось бы принимать всё равно. Владимир Путин ещё раз рассказал, что он понимал всю неблагоприятность подобного решения и осознавал реакцию со стороны и граждан и политических оппонентов, но решение с ориентиром на будущее требовалось принять в интересах россиян.Прямую трансляцию Большой пресс-конференции Владимира Путина вели 33Live.RuRu, а также телеканалы "Россия 24" и "Россия 1".