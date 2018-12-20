Президент Украины Петр Порошенко предупредил сограждан, что все, кто откажется перейти в появившуюся в стране новую церковь, будут считаться сторонниками России. Какие это будет иметь последствия, украинский президент уточнять не стал.

Президент Петр Порошенко предупредил сограждан, что все, кто откажется перейти в появившуюся на Украине новую церковь, будут считаться сторонниками России. Какие это будет иметь последствия, украинский президент уточнять не стал. И сегодня же Госдеп США выступил со специальным заявлением, назвав появление так называемой автокефальной церкви историческим событием для Украины.Первая молитва новоявленного руководителя новой церкви Украины на выезде обернулась скандалом. Причем фотографии со службы на своей странице вывесил сам Порошенко с теми, кого теперь принято называть "авторитетными бизнесменами". Александр Налекреашвили. В определенных кругах известен как Нарик. И тут же Эмиль Арутюнян из тех же кругов. За какие заслуги их пригласил Порошенко? Теперь это обсуждают украинские блогеры."Я вам говорил: Петр Алексеевич сошел с ума, — убежден блогер Анатолий Шарий. — Иначе фотографироваться в компании этих людей, которые приложили серьезные усилия, чтобы был получен томос, он бы не стал. Потому что информация о том, что Варфоломей стал чуть богаче, причем на наличку, благодаря определенным людям, которые туда летали, эта информация появилась давно".И Нарик и Эмиль поочередно то появлялись в криминальных сводках, то позировали с раскольниками, не скрывая: приходы лже-патриарха Филарета насыщали деньгами."Этот человек, по нашей информации, руководил структурой "Б.О.Г. — Безопасность. Охрана. Гарантия". Ее боялись очень сильно. Возможно, это та силовая структура, о которой все время говорит Филарет. БОГ. БОГ за нас!" – продолжает блогер Анатолий Шарий.Эти детали на украинских каналах остались без внимания. Там старательно выводят новую церковь и ее свежеиспеченного главу из сумрака."Есть много наших собратьев, которые до конца не понимают, но мы должны показать, что мы готовы принять всех", — призывает в новую церковь Сергей Думенко.Всех, как это теперь стало ясно, это и криминальных авторитетов. Цель Порошенко сформулировал сам."Украина не была, не есть, и не будет канонической территорией Русской церкви. Все!" – отрезает Петр Порошенко.Порошенко лукавит. Новую церковную структуру поместные православные церкви так и не признали. Для них каноничной остается УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Слова поддержки ему присылают со всего мира."Этот последний шаг Константинополя по Украине просто делает еще более тяжелым единение. Это роет единству еще большую яму", — рассказывает бывший предстоятель православной церкви в США митрополит Иона."Это, — говорит о предоставлении автокефалии Киеву митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский РПЦЗ Иларион, — совершенно неканоничный поступок Константинопольского, так называемого Вселенского патриарха, совершенный в нарушение всех церковных правил. Его поступок только усугубляет положение раздора среди верующих на Украине".Да и отношение прихожан, которых на Украине миллионы, к так называемому "объединительному" собору — однозначное.- Мы — люди верующие, мы придерживаемся нашей родной канонической православной веры. И никакие временные ситуативные политические моменты нас не касаются, — заявляет мужчина с рюкзаком.- Понятно, что прицел дальний — разрушить изнутри. Война духовная — первая, а остальные впереди, — считает другой верующий.Для Порошенко раскол — элемент предвыборной кампании, в которую изо всех сил ввязываются и другие майданные конкуренты.Юлия Тимошенко обвиняет президента в желании прибрать к своим рукам украинскую газотранспортную систему, чтобы зарабатывать самому. Но ведь деньги могли пригодиться в бюджете. Например, 15 миллионов Киев планирует заплатить CNN за регулярный показ рекламных роликов об "украинских успехах". А тут еще и журналист из Израиля, ссылаясь на собственные проверенные источники, сообщает детали сделки между Варфоломеем и Порошенко: за томос на автокефалию Константинопольский патриархат получит в прямое подчинение 38 храмов. Но и это еще не все."Варфоломей уже смиренно запросил у Порошенко и Госдепа весьма немалую сумму порядка полтораста миллионов долларов. И половину этих денег за послушание Госдеп ему уже обещал перевести в 2019 году. За эту жирную кормушку, по словам информированного источника, уже начат бой между епископами Иларионом Эдмонтонским и Даниилом Памфилийским, которые уже ранее были назначены экзархами Украины", — утверждает Про Solomon Mann в Facebook.Словно иллюстрация драки за церковное имущество и обещанные Порошенко миллионы — видео, снятое прохожими в Одессе.Здесь два Деда Мороза не поделив место под елкой, где ряженые фотографировались с детьми за деньги. Они яростно сцепились между собой. Да так, что в сторону летели и бороды, и колпаки на глазах изумленных детей, что явно рушило их представление о добрых волшебниках.