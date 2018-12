Производитель игровой периферии Razer огласил цену и дату поступления в продажу первого комплекта беспроводной клавиатуры и мышки для консоли Xbox One. Набор оказался недешевым — $250 в США (около 17 тысяч рублей), что почти сопоставимо со стоимостью самой приставки.

Производитель игровой периферии Razer огласил цену и дату поступления в продажу первого комплекта беспроводной клавиатуры и мышки для консоли Xbox One. Набор оказался недешевым — $250 в США (около 17 тысяч рублей), что почти сопоставимо со стоимостью самой приставки.Новинка уже доступна для предзаказа в интернет-магазине Microsoft Store начиная с сегодняшнего дня. В продажу Razer Turret поступит к 31 марта 2019 года.Razer Turret работает через USB-адаптер в диапазоне частот 2,4 ГГц. Клавиатура поддерживает систему настраиваемой подсветки Chroma, обладает фирменными механическими переключателями Razer (клавиши выдержат до 50 миллионов нажатий), выделенной кнопкой Xbox для навигации по интерфейсу консоли и регулируемой подставкой для рук.Основу игровой мыши составила модель Razer Mamba (разрешение оптического сенсора — до 16 000 dpi). Заряда батареи, говорят в компании, хватит на 40 часов непрерывной игры.Xbox One начала поддерживать альтернативные способы управления в прошлом месяце. Пока поддержка периферийных устройств реализована лишь в некоторых играх: Fortnite, DayZ, Bomber Crew, Children of Morta, Deep Rock Galactic, Minion Master, Moonlighter, Strange Brigade, Warhammer: Vermintide 2, Vigor, Warface, Warframe, Wargroove, War Thunder и X-Morph Defense. Со временем список будет пополняться.∎В какие Xbox-игры можно будет играть мышью и клавиатурой: cписок читайте такжеКак внедрить управление клавиатурой и мышкой, чтобы соблюсти игровой баланс, решают сами разработчики. В любом случае, геймерам вовсе необязательно покупать флагманский, 250-долларовый комплект Razer: с Xbox One совместима большая часть проводных и беспроводных USB-клавиатур и мышек.