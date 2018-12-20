На большой пресс-конференции Владимиру Путину пришлось
ответить на вопрос о здоровье. Диалог президента с журналисткой из Екатеринбурга
вызвал смех в зале.
На большой пресс-конференции Владимиру Путину пришлось
ответить на вопрос о здоровье. Диалог президента с журналисткой из Екатеринбурга
вызвал смех в зале.
После ответа президента на очередной вопрос, ведущий
пресс-конференции Дмитрий Песков обратил внимание на девушку с плакатом
"Как здоровье?" Владимир Путин тут же взял инициативу в свои руки и
сам задал вопрос журналистке: "Вы имели в виду здоровье чье – ваше, мое или
состояние системы здравоохранения в стране?".
Екатерина, представляющая телеканал "Министерство
идей", сказала, что интересовалась здоровьем президента. "Как вы себя
чувствуете, как у вас дела, нужна ли вам помощь в каких-то вопросах?", -
спросила журналистка.
"Не дождетесь!" – коротко ответил Путин с улыбкой.
В зале раздался смех. Выждав паузу, президент добавил: "Катя, ну мы
обсудим потом это", вероятно, имея в виду оказание помощи. Глава государства также поблагодарил за заботу и сказал, что в межсезонье у него могут быть какие-то простуды, а в целом здоровье у него такое же, как у всех.
Напомним, что Владимир Путин уделяет большое внимание своему
здоровью: он каждое утро проплывает по два километра в бассейне. Кроме того,
президент игранет в хоккей, занимается дзюдо, катается на горных лыжах.
Президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию
по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента
вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае. В этом
году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, в
прошлом году их было 1640.
Встреча с прессой проходит в Центре международной торговли в
Москве. Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов.
Самое короткое общение президента с журналистами было в 2001 году – чуть больше
полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда российский лидер
отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.