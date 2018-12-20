На большой пресс-конференции Владимиру Путину пришлось ответить на вопрос о здоровье. Диалог президента с журналисткой из Екатеринбурга вызвал смех в зале.

На большой пресс-конференции Владимиру Путину пришлосьответить на вопрос о здоровье. Диалог президента с журналисткой из Екатеринбургавызвал смех в зале.После ответа президента на очередной вопрос, ведущийпресс-конференции Дмитрий Песков обратил внимание на девушку с плакатом"Как здоровье?" Владимир Путин тут же взял инициативу в свои руки исам задал вопрос журналистке: "Вы имели в виду здоровье чье – ваше, мое илисостояние системы здравоохранения в стране?".Екатерина, представляющая телеканал "Министерствоидей", сказала, что интересовалась здоровьем президента. "Как вы себячувствуете, как у вас дела, нужна ли вам помощь в каких-то вопросах?", -спросила журналистка."Не дождетесь!" – коротко ответил Путин с улыбкой.В зале раздался смех. Выждав паузу, президент добавил: "Катя, ну мыобсудим потом это", вероятно, имея в виду оказание помощи. Глава государства также поблагодарил за заботу и сказал, что в межсезонье у него могут быть какие-то простуды, а в целом здоровье у него такое же, как у всех.Напомним, что Владимир Путин уделяет большое внимание своемуздоровью: он каждое утро проплывает по два километра в бассейне. Кроме того,президент игранет в хоккей, занимается дзюдо, катается на горных лыжах.Президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференциюпо итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с моментавступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае. В этомгоду на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, впрошлом году их было 1640.Встреча с прессой проходит в Центре международной торговли вМоскве. Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов.Самое короткое общение президента с журналистами было в 2001 году – чуть большеполутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда российский лидеротвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.