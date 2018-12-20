Президент РФ Владимир Путин после ежегодной большой пресс-конференции дал 20-минутное интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту.

Президент РФ Владимир Путин после ежегодной большой пресс-конференции дал 20-минутное интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту.Как передает телеканал "Россия 24", незрячая девушка стала одной из пяти тяжелобольных детей, чьи мечты Путин пообещал исполнить в рамках волонтерского проекта "Мечтай со мной".Регине, которая хочет стать журналистом, президент пообещал дать на телеканале RT интервью. 20 декабря он исполнил свое обещание, ответив на ряд вопросов своей юной собеседницы, в том числе, как он стал главой государства, трудная ли эта работа, и что он загадает на Новый год."Мое желание простое — чтобы все желания исполнялись", — рассказал Путин.Отвечая на вопрос, какие у него музыкальные пристрастия, он отметил, что не является поклонником heavy metal, ему ближе классика — Чайковский, Моцарт, Лист, Шопен, Брамс, Шуберт, Бетховен и Бах.Президент России назвал сложным вопрос о том, какой подарок он хотел бы получить на Новый год. Он отметил, что, хотел бы, чтобы страна преодолела все трудности и двигалась в правильном направлении.Самыми же запоминающимися событиями уходящего года для Путина, по его словам, стали президентские выборы и чемпионат мира по футболу-2018, который удалось провести на высоком уровне.В конце беседы девочка попросила разрешения обнять Владимира Путина, сказав, что он великий президент и очень хороший человек. После этого они обменялись подарками. Президент подарил Париевой гаджеты и билеты на концерт, а она — игрушечную собаку, которую сделала сама.