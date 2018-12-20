Странная арифметика. В городе Кольчугино пытаются очистить и благоустроить центральный пруд, который давно превратился в болото. По первоначальному проекту на эту нужно 80 миллионов. Местной администрации выделили 40. Но в результате на торгах оказался контракт в 5. Но и их не смогли освоить в срок. Очистку пруда, судя по документам на сайте закупок, должны были завершить к концу ноября. Но уже декабрь на исходе, а работы так и не начались. Константин Миронов пытался понять, почему так происходит.

Странная арифметика. В городе Кольчугино пытаются очистить и благоустроить центральный пруд, который давно превратился в болото. По первоначальному проекту на эту нужно 80 миллионов. Местной администрации выделили 40. Но в результате на торгах оказался контракт в 5. Но и их не смогли освоить в срок. Очистку пруда, судя по документам на сайте закупок, должны были завершить к концу ноября. Но уже декабрь на исходе, а работы так и не начались. Константин Миронов пытался понять, почему так происходит.(Кольчугинский район)Некогда украшение центральной части города жители Кольчугино теперь называют не иначе как болотом. Этот пруд зарос тиной и мусором. А в жаркие дни этот водоем еще и смердит (испускает неприятный запах). А ведь это самый центр города, здесь можно было бы сделать отличное место для отдыха. Именно с этой благой целью кольчугинцы и подали своей проект по благоустройству территории на областной конкурс. На реализацию проекта, по нашим сведениям, просили 80 миллионов. Но выиграть не смогли. Однако прежний губернатор, понимая социальную значимость проекта, все же решила направить 40 миллионов на очистку пруда и благоустройство территории. Так сказать, с барского плеча. Но кольчугинцы не верят, что территорию приведут в порядок.Алла Богородская, местный житель: Ну, я не знаю, по идеи тут давно эту удочку закидывали, по поводу этого пруда. У меня вот ребенок учится в техникуме, считай, я сама училась, мать училась - ничего не заметно, никто ничего не делает, ни видно ничего.Елена Борисова, местный житель: Вообще-то ждем благоустройства всего города, а не только пруда. У нас нет тротуаров, по которым можно ходить. Пройти вот, например, чуть-чуть подальше, вообще невозможно нигде! Тротуаров у нас нет, не то что благоустройство пруда.Владимир, местный житель: Не знаю, вычистят или нет, но нормального состояния тут точно не будет - тоже такая же болотина всё равно, те же камыши растут всё равно.Вскоре на площадке госзакупок появился контракт на торги. Правда, не на 40 миллионов, а всего на пять. По этому контракту подрядчик должен был обустроить лежневые дороги и провести ремонтно-строительные работы по очистке пруда.На конкурс были заявлены пять организаций. В результате торгов, цена контракта упала до 3 миллионов 153 тысяч рублей, то есть почти на 40%. И выиграл его индивидуальный предприниматель из поселка Бавлены Кольчугинского района. Фамилия этого предпринимателя Артамошин. Зарегистрировано ИП в квартире обычного жилого дома на улице Лесная. А вот телефонов этого самого Артамошина в интернете найти не удалось, равно как и информации об этом ИП. А ведь, чтобы выполнить условия контракта, нужна техника. Есть ли она у Артамошина - вопрос. В контракте чётко обозначены сроки завершения работ: до 30 ноября 2018 года. Но на календаре декабрь! А по словам жителей близлежащих домов, лишь один раз к пруду подъехал экскаватор и тут же увяз в грязи, ведь дорогу, предусмотренную контрактом, подрядчик так и не построил. В результате, вытаскивали застрявшую технику с помощью муниципального грейдера.Заказчик работ - это администрация Кольчугинского района. Свои вопросы по контролю над бюджетными средствами мы решили адресовать заместителю главы района.Равиль Мустафин, первый заместитель главы Кольчугинского района: Тот аукцион, который был проведён! Значит, вышел подрядчик, который обозначил окончание работ 30 ноября, но из-за погодных условий срок перенесён, но ориентировочная дата начала проведения работ – 10 декабря, как заверяет подрядчик. Соответственно, в рамках закона к нему будут применены штрафные санкции за нарушение сроков проведения работ.Мы решили посчитать, сколько же примерно стоит очистка дна пруда от ила. Для этого мы позвонили в организации, которые занимаются аналогичными видами работ. Оказалось, средняя стоимость разработки грунта с последующей погрузкой на транспорт составляет примерно 260 рублей за кубический метр. Объем ила на пруду в Кольчугино, судя по документам, 21 840 кубов. Умножаем эти цифры и получаем сумму в 5 678 400 рублей. Это почти в 2 раза больше цены контракта. При этом, в смету мы не включили транспортировку и утилизацию илового слоя. Если, конечно, подрядчик собирается его вывозить. А еще нужно сформировать берега и дно. Возникает вопрос, как подрядчик сможет справиться с такими большими объёмами за такие небольшие средства? И что ему грозит в случае неисполнения обязательств? С этим вопросом мы обратились в одну из консалтинговых компаний, которая занимается проведением электронных аукционов.Андрей Голиков, директор консалтинговой компании: В том случае если исполнитель не устраняет имеющиеся недочёты, то заказчик, должен принять решение об одностороннем расторжении контракта. Потому что он понимает то, что контракт будет не исполнен и направляет материалы в ФАС, для решения о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.Уже после нашего визита в Кольчугинский район, его глава — Максим Барашенков, собрал пресс-конференцию. В частности, разговор коснулся и пруда. По словам главы района, расторгать договор с подрядчиком администрация не будет. Но штраф на него наложит. Признал Барашенков и то, что виноват в затягивании сроков не подрядчик.Максим Барашенков, глава Кольчугинского района: Я вам открою секрет, чистится пруд зимой. А тут, без меня меня женили. Со мной сроки не согласовали, и сделали срок исполнения 30 ноября. Я когда узнал, было уже поздно.На этой же пресс-конференции глава района раскрыл секрет, откуда и почему конкурс был выставлен именно на 5 миллионов рублей. Оказалось, такую сумму главе просто кто-то подсказал.Максим Барашенков, глава Кольчугинского района: Я многих ребят, в том числе, наших местных, просил - промерьте иловые отложения в нем. Сколько это будет примерно стоить? Все назвали от 4 до 5 миллионов. Но они не подписывались под этим. И когда уже пришло время заявляться на конкурс, мы опять к этим ребятам обратились. А они говорят, да вы что, тут 15 миллионов минимум. Я говорю, мужики, так не делается. Но мы конкурс будем объявлять на 5 миллионовВпрочем, жителей Кольчугинского района такие ответы не удивляют. По их словам, в администрации в последнее время пост занимают не по профессиональному уровню. Например, МКУ “Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района” возглавила женщина, которая раньше, как утверждают местные, была менеджером по продажам на том самом заводе, которым руководил нынешний глава района. Поэтому состояние дел на территории района людей уже не удивляет.Ольга Стрешнева, местный житель: Ну вот я столько раз обращалась к ним, например, вот даже к Барашенкову. Ничего он мне не сказал, не ответил – это его право. Что значит его право? Когда мне не помогли, значит плохо работают. Я так считаю!Татьяна, местный житель: Вот возьмите тот же Киржач - там всё развивается. А у нас нет инвестиций в городе, посмотрите. Кто виноват, не привлекает? Правильно – руководство!Марина, местный житель: Маленьким детям вообще некуда ходить! Какой-нибудь каточек, какие-нибудь игровые комплексы. Очень мало у нас всего для маленьких детей.Зоя Нижникова, местный житель: Не нравиться многое в городе! Не нравится вот пруд - не очистили! Обещали! Не нравится, что захламлен лес за белой речкой, роща – это белая роща, она захламлена незнамо чем. Ну вот это, наверное, вина администрации, наняли и утопили трактор-то. Это администрация виновата!Елена, местный житель: Конечно упадок! Завод закрыли, рабочих мест нет! Людям приходится либо в магнитах и пятерочках работать, либо в Москву мотаться.Светлана Бухалова, местный житель: Завод закрылся градообразующий! Весь город работал на этих двух заводах. Потом мебельная была какая-то. Не знаю, сейчас она существует или нет. Молодёжь в Москву уезжает. Туда-сюда мотается!Что же касается реконструкции пруда - мы будем следить за развитием ситуации. Очень интересно и то, где остальные почти 37 миллионов и куда администрация района решила их потратить, если на самую дорогостоящую часть работ, очистку пруда, выделили лишь три с небольшим миллиона рублей. Мы просим надзорные органы тоже не оставаться в стороне и проследить за тем, как соблюдается выполнение столь неоднозначного контракта.