Президент России Владимир Путин проводит традиционную, 14-ю по счету
большую пресс-конференцию. Ответы на вопросы журналистов глава
государства начал с экономики. Помимо прочего, Владимир Путин
прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о застойной
яме в российской экономике.
Президент России Владимир Путин проводит традиционную, 14-ю по счету
большую пресс-конференцию. Ответы на вопросы журналистов глава
государства начал с экономики. Помимо прочего, Владимир Путин
прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о "застойной
яме" в российской экономике.
О словах Кудрина напомнил журналист ВГТРК. Глава Счетной палаты ранее отмечал, что последние 10 лет отечественная экономика растет на 1%. По сути, утверждал экономист, это стагнация.
Владимир Путин в ответ заявил, что рост в 1% был в те времена, когда Кудрин находился в правительстве. "Так что нечего на зеркало пенять", – сказал глава государства.
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