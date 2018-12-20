Президент России Владимир Путин проводит традиционную, 14-ю по счету большую пресс-конференцию. Ответы на вопросы журналистов глава государства начал с экономики. Помимо прочего, Владимир Путин прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о застойной яме в российской экономике.

Президент России Владимир Путин проводит традиционную, 14-ю по счетубольшую пресс-конференцию. Ответы на вопросы журналистов главагосударства начал с экономики. Помимо прочего, Владимир Путинпрокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о "застойнойяме" в российской экономике.О словах Кудрина напомнил журналист ВГТРК. Глава Счетной палаты ранее отмечал, что последние 10 лет отечественная экономика растет на 1%. По сути, утверждал экономист, это стагнация.Владимир Путин в ответ заявил, что рост в 1% был в те времена, когда Кудрин находился в правительстве. "Так что нечего на зеркало пенять", – сказал глава государства.Новость дополняется.