Знаменитая телеведущая не может долго сидеть без дела. Через две недели после рождения первенца Регина Тодоренко вышла на работу.

Знаменитая телеведущая не может долго сидеть без дела. Через две недели после рождения первенцаРегина Тодоренко вышла на работу.Сейчас певица активно трудится над новым сезоном развлекательного шоу "Пятница сРегиной". Фотографию рабочего процесса она разместила на своей странице в Instagram. "Продюсерскаявстреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон для шоу "Пятница с Региной", – рассказаласвоим подписчикам ведущая. Многие пользователи похвалили трудолюбие молодой женщины, передает "".также сообщила, что готовит вебинар о том, как совмещатьработу и материнство. Многие подписчики отнеслись к этой идее скептически: "Слишкоммало вы, Регина, в роли мамы, чтобы писать на эту тему!", "Тему материнства ввебинарах еще рановато освещать на данный момент", "Меньше месяца прошло, а ужевебинар. Полгодика посовмещайте и не свихнитесь, тогда можете научить. А таксекретов нет: няни, родственники...".Напомним, долго скрывала свою беременность от журналистов и поклонников и старалась не давать никаких комментариев. Звезда оформила отношения с певцом Владом Топаловым воктябре 2018 года. Через два месяца у них родился сын. Телеведущая пообещала уже вближайшее время рассказать о полученном опыте.