Госдума осталась без новогоднего корпоратива. Его не запланировано, сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Правда, это не означает, что с завершением осенней сессии у депутатов уже начались каникулы.

Госдума осталась без новогоднего корпоратива. Его не запланировано, сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Правда, это не означает, что с завершением осенней сессии у депутатов уже начались каникулы.Депутаты выехали в регионы, чтобы до конца 2018 года завершить дела со своими избирателями, сообщает "Интерфакс". Осенняя сессия Думы закрылась 19 декабря.Депутатские корпоративы были традиционными для Думы шестого созыва. На них народные избранники демонстрировали свои таланты. В частности, трио Иосиф Кобзон, Мария Максакова и тогдашний спикер Сергей Нарышкин исполнили песню про важность погоды в Думе. При Вячеславе Володине такое времяпровождение не в моде.