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<a href="http://33live.ru/novosti/20-12-2018-novyj-god-po-moskovski-fotolenta.html" target="_blank">Новый год по-московски. Фотолента</a> - В один из праздничных дней погуляйте по центру столицы — полюбуйтесь иллюминацией, сфотографируйтесь со сказочными персонажами, посетите ледовый спектакль, скатитесь с горки и попробуйте