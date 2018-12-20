Возможное объединение Приморского края и Сахалина - прежде всего, внутреннее дело этих двух субъектов федерации, напомнил Владимир Путин. Таковы нормы действующего законодательства, отметил президент России на традиционной ежегодной Большой пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки из Уссурийска.

Возможное объединение Приморского края и Сахалина — прежде всего, внутреннее дело этих двух субъектов федерации, напомнил Владимир Путин. Таковы нормы действующего законодательства, отметил президент России на традиционной ежегодной Большой пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки из Уссурийска.По словам президента, если Сахалин и Приморье захотят объединиться, они, как это предусмотрено в региональном законодательстве, должны провести соответствующие процедуры через парламенты или организовать референдум. Путин также напомнил, что Сахалинская область — самодостаточный регион, имеющий высокую бюджетную обеспеченность, и средний доход населения там выше, чем в Приморье.Прямую трансляцию ежегодной Большой пресс-конференции президента РФ вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт 33Live.RuRu и радио "Вести ФМ".