Блондинка участвует в конкурсе с призом в 1 миллиoн евро. Ей задают такие вопросы:
1. Сколько длилась Столетняя война?
а) 116; б) 99; в) 100; г) 150 лет.
2. В какой стране изобрели панамы?
а) Бразилия; б) Чили; в) Панама; г) Эквадор.
3. В каком месяце отмечается Октябрьская революция?
а) январь; б) сентябрь; в) октябрь; г) ноябрь.
4. Как зовут короля Георга VI?
а) Альберт; б) Георг; в) Мануэль;
5. От какого животного происходит название Канарских островов?
а) канарейка; б) кенгуру; в) тюлень; г) крыса.
Блондинка выходит из игры.
Если ты считаешь себя умным и посмеялся над блондинкой, то почитай правильные ответы:
1. Столетняя война длилась 116 лет — с 1337 по 1453 год.
2. Панамы изобрели в Эквадоре.
3. Октябрьская революция от
еще анекдот!