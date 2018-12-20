20.12.2018

2018-12-20 11:25:53

Обладатель премии Журналист года признался во вранье

Журналист немецкого журнала Spiegel Клаас Релоциус под давлением вскрывшихся фактов был вынужден признаться в том, что врал в написанных для издания материалах, передает "". На чистую воду его решил вывести другой журналист, Хуан Морено, после выхода их совместной статьи "Граница охотника".



В Spiegel отметили, что некоторые статьи журналиста полностью основаны на вымысле, часть материалов значительно искажены ложными фактами и цитатами, хотя есть и полностью правдивые тексты. Обман Клааса Релоциуса длился на протяжении семи лет.



Отмечается, что журналист был одним из популярных авторов и для коллег своего поколения служил своего рода кумиром. Кроме того, он не раз удостаивался высоких наград. В частности, CNN вручило ему премию "Журналист года".