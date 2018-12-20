Современные прожекторы, эффектные световые декорации и 3D-проекции на сцене. Областному театру Драмы обещают масштабную реконструкцию постановочной системы освещения. На эти цели областная администрация готова выделить больше двухсот миллионов рублей. В год Театра в России, коллектив одного из главных учреждений культуры региона с нетерпением ждет перемен. Подробности у Оксаны Любимовой.

На сцене областного театра идет репетиция новогодней сказки "Алиса в стране чудес". Юных зрителей ждет история волшебных приключений девочки из Зазеркалья с интересными декорациями и завораживающим световым оформлением. Световая партитура спектакля исполняется с пульта в, так называемой, “регуляторной”. Над сказочной атмосферой в зале вместе с режиссером и актерами колдуют осветители. Им приходится буквально творить чудеса на давно устаревшем оборудовании.Максим Балашов, заведующий художественно-постановочной частью Областного театра драмы: Перед спектаклем осветители, в зависимости от световой партитуры, фильтруют прожектор в нужный цвет. И направляют его в нужное место. Это требует времени и требует достаточно физических затрат. Это старые аппараты, использованные галогеновые лампы, используются фильтры.Системе постановочного освещения областного драмтеатра почти 50 лет. А ведь это оборудование отвечает за работу трех сотен прожекторов, которые тоже давно отработали свой ресурс. В театре мечтают о современных прожекторах, которые автоматически меняют цвет и передвигаются в нужное место по заданной программе. Один прожектор стоит 200 тысяч рублей. А стоимость световой вращающейся головы, которая так нужна для постановок, и вовсе, полтора миллиона рублей. Пока осветителям приходится прямо во время спектакля устранять технические неисправности. Ведь когда свет в постановке как действующее лицо, зритель не должен заметить даже мелких шероховатостей.Максим Балашов, заведующий художественно-постановочной частью Областного театра драмы: Выходят из строя патроны, выходят из строя линзы. Прожекторы просто разваливаются по частям. И вот это - героические усилия осветителей. Если это важная световая точка, то в это место направляются два прожектора. Если один перегорает, то есть некий резерв. Такое устаревшее оборудование не может выполнить той художественной задачи по свету, которую ставят современные режиссеры и современный постановочный процесс.Театральный коллектив областного театра драмы рассчитывает, что новая система постановочного освещения появится над сценой в ближайшие несколько лет. На торжественной церемонии открытия Года театра в России губернатор Владимир Сипягин пообещал, что до 2021 года область поэтапно выделит на это 205 миллионов рублей. В рамках технической модернизации планируется заменить: силовое оборудование, все линии электропередач, прожекторы и световой пульт. Кроме того, новое освещение дополнит аппаратура позволяющая создавать 3-D проекции и быстро менять масштабные декорации.Максим Балашов, заведующий художественно-постановочной частью Областного театра драмы: Используется несколько проекторов, используются большие площади. И мы получаем некую замену декорации. Мы на одной плоскости можем спроецировать целое здание или лес, или поляну. Изменить место действия мы можем не с помощью перемещения декораций, а с помощью изменения видеопроекции.В Год театра у коллектива владимирской драмы большие планы. Зрителей ждут яркие премьеры, фестивали и встречи с любимыми актерами. Например, в апреле в Областном театре драмы впервые пройдёт фестиваль Международного Союза театральных фестивалей "Театр. Территория единения". Владимирцев будут радовать лучшими постановками из России и ближнего зарубежья.