Подарили хоккейный корт. Сегодня в микрорайоне Оргтруд в торжественной обстановке открыли обновлённую хоккейную площадку. Жители микрорайона давно ждали этого события и возлагают на новый спортивный объект большие надежды. Тему продолжат мои коллеги.

Несмотря на рабочее время, сегодня на улице Оргтруда многолюдно. Сегодня для жителей микрорайона сделали подарок - у них появилась долгожданная хоккейная коробка. Раньше она стояла у 21-ой школы. Но потом ее убрали и, какое-то время, спортивная коробка ждала новой прописки. И вот сегодня началась ее вторая жизнь, в Оргтруде. Администрация установила вокруг коробки освещение. И теперь, надеются жители, здесь можно будет играть в хоккей и кататься на коньках до позднего вечера.Николай Марков, глава Фрунзенского района г. Владимира: Хоккейная команда Химик – это химического завода владимирского хоккейная команда. Для них завод, профсоюзный комитет завода, построил эту хоккейную площадку, она куплена в советское время в 80 года или даже раньше. Она тогда простояла, ей тогда ничего не сделалось и сейчас она ещё прослужит очень много. Почему? Она сделана из очень прочных материалов.Гостей праздника развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, а также творческие коллективы местного ДК. Маленькие гости праздника получили сладкие подарки и посмотрели показательные выступления фигуристов.Анна Вилкова, местный житель: Мы так возмущались, что детям зимой негде будет кататься! А сейчас такую хорошую площадку открыли! Мы очень рады. Здесь не только дети катаются, но и взрослые. Приходят вечером все с семьями.Дополнительным подарком для собравшихся стал товарищеский хоккейный матч между дворовыми командами микрорайонов Оргтруд и Лесной. Переходящий кубок в итоге получили гости, которые одержали решительную победу со счётом 0:4.Сергей Жуков: Замечательно, относительно прошлых лет, лёд залит шикарно! Есть разметочки, детям приятно, наверное, будет. И если погода не подведёт, будут постоянно здесь играть.Глава Фрунзенского района пообещал, что в следующем году в Оргтруде появятся новые спортивные сооружения, столь необходимые жителям. Ну а пока, дети и взрослые планируют активно осваивать коньки.